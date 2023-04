RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Szigeti Évával) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin Pál Nikivel) 12.00 Zene – Egerszeg Rádió 14.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék Polgár Patrikkal) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Best of (zenei magazin Németh Mikivel) 20.00 Zene – Egerszeg Rádió

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Velünk történt (ismétlés) 18.25 Imádságos percek 18.40 Helyi hírek 18.45 Hírpercek 18.50 Imádságos percek 18.55 Tanítások (ismétlés) 19.15 Szívhang (ismétlés) 19.40 Hírpercek 19.45 Igéző

Muravidéki Magyar Rádió: 05.45–07.00 Reggeli műsor 07.00 Hírek 07.05 Slágerkívánság 09.00 Kuckó Mackó – Csacska rádió (ismétlés) 09.45 Vasárnapi elmélkedés 10.00 Poénvadászat – Álmodók – Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése – Ismerős hangos ismeretlen történetei 11.00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12.30 Szóvá teszem 13.00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14.00 Muzsikaszó, jókívánság 17.00 Hírek 18.00 MMR 60 – Ismerős hangok ismeretlen történetei (ismétlés) 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ismétlés) 21.00 Álmodók (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (ismétlés) 7.30 Mesesarok (ismétlés) 8.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Forgószínpad (színházi magazin) 10.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 11.00 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 11.30 Az erőszak terei 12.10 Képújság 15.00 Híradó (ismétlés) 16.30 Mesesarok (ismétlés) 17.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 18.00 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 18.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 19.00 Forgószínpad (színházi magazin) 19.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 20.00 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 20.30 Az erőszak terei 21.15 Híradó (ismétlés) 21.45 Képújság

Kanizsa: 6.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 7.00 Újház 7.30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó 8.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 8.30 Egy nap a világ 9.00 Recept-Túrák 9.15 Autóstoppal a szabadság felé 10.15 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 10.45 Lapozó 12.00 Dombvidék 12.30 Heti Híradóink 13.45 KanizsaKult (kulturális magazin) 14.15 Kommentár nélkül 14.40 Kibeszélő 15.10 Napi Kanizsa 15.35 Közérdekes 16.05 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 18.10 Mise – Istentisztelet 19.10 Hargita magazin 19.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 19.50 Sztárportré 20.20 Rövidfilmek: Ön is Wekerle, Kegyelmes angyal, Népies kocsi, Orrvérzésig, In the upper Room 21.10 Dani szerint a világ 21.50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 0.10 Mise – Istentisztelet 1.10 Hargita magazin 1.40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 1.50 Sztárportré 2.20 Rövidfilmek: Ön is Wekerle, Kegyelmes angyal, Népies kocsi, Orrvérzésig, In the upper Room 3.10 Dani szerint a világ 3.50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Savaria Filmfesztivál: A hatalom és a költő 6.48 Egy csipetnyi szó: Kósa L. Adolf 7.15 Négy láb, nagy szív (magazin) 7.35 Receptúrák (4. rész) 7.52 Savaria Filmfesztivál: Sans Idée 7.56 Savaria Filmfesztivál: Egy boldog bója regéi 8.00 Objektív (közéleti magazin) 8.30 Határtalan (nemzetiségi magazin) 9.00 Savaria Filmfesztivál: A hatalom és a költő 9.48 Egy csipetnyi szó: Kósa L. Adolf 10.15 Négy láb, nagy szív (magazin) 10.35 Receptúrák (4. rész) 10.52 Savaria Filmfesztivál: Sans Idée 10.56 Savaria Filmfesztivál: Egy boldog bója regéi 11.00 Objektív (közéleti magazin) 11.30 Határtalan (nemzetiségi magazin) 12.00 Képújság 17.50 Hittel, lélekkel (vallási műsor) 18.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 18.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 19.00 Receptúrák (5. rész) 19.26 Savaria Filmfesztivál: Jézus Barát gyalogtúra 19.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 20.00 Útonállók (2. rész) 20.21 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 20.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 21.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 21.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 22.00 Receptúrák (5. rész) 22.26 Savaria Filmfesztivál: Jézus Barát gyalogtúra 22.30 Balatoni Mozaik (beszélgetés a térség polgármestereivel) 23.00 Útonállók (2. rész) 23.21 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 23.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 0.00 Képújság

Lenti: 17.00 Lenti Krónika: Újabb kerékpárút fejlesztés a városban – Játszóteret adtak át Bárszentmihályfán – "Köszöntsük a Nőket!" címmel vidám közösségi program Lentikápolnán – Válogatás Gáspár Sándor drónfilmes alkotásaiból – Lenti város önkormányzati képviselő-testületének március 29-i ülése felvételről (1. rész) – Zalai Krónika (válogatás a megye közéleti eseményeiből) – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések