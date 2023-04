RÁDIÓ

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin Szigeti Évával) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin Pál Nikivel) 12.00 Zene 14.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék Polgár Patrikkal) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-19.50 Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.30–9.00 Reggeli műsor 7.20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9.30 Apróhirdetés 10.15 Heti programajánló 11.05 Térerő 12.00 Déli krónika 14.05 Kívánságműsor 15.00 Terepjáró 16.15 Sporthétfő 18.00 Napi krónika 18.20 Gin Tonic 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Sporthétfő (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (ismétlés) 7.30 Mesesarok (ismétlés) 8.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Forgószínpad (színházi magazin) 10.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 11.00 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 11.30 Az erőszak terei – Elfelejtett pincék, titokzatos háztömbök, zárt udvarok 12.10 Képújság 15.00 Híradó (ismétlés) 16.30 Mesesarok (ismétlés) 17.00 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 18.00 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 18.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 19.00 Forgószínpad (színházi magazin) 19.30 Vitál Turmix (életmódmagazin) 20.00 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 20.30 Az erőszak terei – Elfelejtett pincék, titokzatos háztömbök, zárt udvarok 21.15 Híradó (ismétlés)

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 6.40 Mise – Istentisztelet 7.40 Hargita magazin 8.10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 8.20 Sztárportré 8.50 Rövidfilmek: Ön is Wekerle, Kegyelmes angyal, Népies kocsi, Orrvérzésig, In the upper Room 9.40 Dani szerint a világ 10.20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül 10.30 Lapozó 12.00 Hét nap Kanizsa 12.30 Sztárportré 13.00 Hargita magazin 13.30 Rövidfilmek: Ön is Wekerle, Kegyelmes angyal, Népies kocsi, Orrvérzésig, In the upper Room 14.20 Dani szerint a világ 15.00 Lapozó 18.00 Aktuális Hargita 18.30 A mi portánk 19.00 Kukkantó 19.30 Grundkert 3.0 20.15 Technoroll Teskánd KSE–FC Nagykanizsa (NB III-as labdarúgó-mérkőzés) 21.45 Kvantum 22.15 Lapozó 0.00 Aktuális Hargita 0.30 A mi portánk 1.00 Kukkantó 1.30 Grundkert 3.0 2.15 Technoroll Teskánd KSE–FC Nagykanizsa (NB III-as labdarúgó-mérkőzés) 3.45 Kvantum 4.15 Lapozó

Keszthely: 0.00 Képújság (Hirdetmények,közlemények,reklámok) 6.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 6.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 7.00 Receptúrák 7.26 Savaria Filmfesztivál: Jézus Barát gyalogtúra 7.30 Balatoni Mozaik 8.00 Útonállók 8.21 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 8.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 9.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 9.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 10.00 Receptúrák 10.26 Savaria Filmfesztivál: Jézus Barát gyalogtúra 10.30 Balatoni Mozaik 11.00 Útonállók 11.21 Savaria Filmfesztivál: Birds on the Catwalk 11.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 12.00 Képújság 18.00 Savaria Filmfesztivál: Kocsis bicska születése 18.54 Savaria Filmfesztivál: Hol volt, hol nem volt egyszer egy randi 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 19.45 MMA film: Egy tiszta folt az égen – Török Ferenc 20.37 Savaria Filmfesztivál: Holtidőnk 20.40 Savaria Filmfesztivál: Tizenötezer lépés 20.53 Savaria Filmfesztivál: Szenvedő szerkezet 21.00 Savaria Filmfesztivál: Kocsis bicska születése 21.54 Savaria Filmfesztivál: Hol volt, hol nem volt egyszer egy randi 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 22.45 MMA film: Egy tiszta folt az égen – Török Ferenc 23.37 Savaria Filmfesztivál: Holtidőnk 23.40 Savaria Filmfesztivál: Tizenötezer lépés 23.53 Savaria Filmfesztivál: Szenvedő szerkezet 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések