A hazai turisztikai célpontok királynője a budai vár, bár aki gyakran jár arra, tudja, alig hall magyar szót a minden év- és napszakban népes számú sétálók között.

Az elmúlt időszakban és még legalább 2-3 évig nemcsak a tömeg akadályozza Budapest és az ország ékkövének megtekintését, hanem a minden szegletét érintő, amúgy örvendetes felújítás is, mely a Hauszmann Alajos városépítő nevét viselő nemzeti program alapján zajlik. Noha a háború okozta sebek ellenére is lenyűgöző volt a 1243 óta folyamatosan fejlődő-változó épületegyüttes, a palota, a körülvevő romok közel 40 évig igyekeztek visszaadni a várbeli hangulatot.

E sorok írójának jószerencséje lehetővé teszi, hogy gyakrabban szemlélhesse a változásokat. Legutóbbi sétámról hoztam haza pár fotót, hogy zalai honfitársaimat biztassam: nézzük, felügyeljük az építkezéseket, hiszen a felújítás szlogenje is úgy szól, vissza akarják adni a nemzetnek az 1987 óta világörökségi címmel bíró budai várat, úgy, ahogy fénykorában volt.

Fotós: Arany Horváth Zsuzsanna

A budavári palotanegyed két ikonikus épülete, a Főőrség és a Lovarda már újjáépült, látogatóközpont funkcióval. A Lovarda előtti téren két tükörkocka rejti a lifteket, az idomok a modern építészeti trendeket lopják a historizáló jellemzők közé. A testőrség egykori szálláshelyéül szolgáló Főőrség rekonstruált épületében kávéház és kulturális rendezvénytér kapott helyet. Az épület Csikós udvar felőli részén önálló műalkotásként funkcionáló, történeti jeleneteket ábrázoló kazettás bronzkapu található. Zalaiaknak kötelező a kapuhoz vivő várbeli zarándoklat, hiszen a friss Munkácsy-díjas zalaegerszegi szobrászművész, Farkas Ferenc alkotásáról van szó.

A sérült Lovardát az 1950-es évek elején elbontották, ugyanez volt a sorsa az 1896-ban készült romantikus Stöckl lépcsőnek, amely ma a Csikós udvart köti össze a Hunyadi udvarral, azaz a palota szintjével.

A gyilokjárónak hívott középkori eredetű várfal egy szakasza ismét bejárható, a cél az, hogy teljesen körbejárható legyen a déli fal mentén. A Dísz tér sarkán újjáépül a Honvéd Főparancsnokság, a karmelita kolostor mellett pedig az egykori Vöröskereszt székház.

Fotós: Arany Horváth Zsuzsanna

Az 1968-ban elbontott József főhercegi palotát is az eredeti tervek szerint építik újjá a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó Sándor-palotával szemben. A 2000-es években feltáró kutatások folytak a területén, ezután középkori rommezőt hoztak létre. A Mesterségek Ünnepe pavilonsorának is otthont adott, a zalai népművészek egyesülete ebben a szegletben állította fel éveken át a jurtát. A Dísz tér és a Szent György tér közötti területen elhelyezkedő neoreneszánsz stílusú, patinás épület, a Honvéd Főparancsnokság tetőszerkezete a II. világháborúban megsérült, 1949-ben rommá nyilvánították, 1962-re visszabontották az első emeletig, 2012-2014 között részleges felújítás zajlott. Most gőzerővel folyik az eredeti állapot helyreállítása turisztikai és kulturális funkciókkal, kiállító- és rendezvényterekkel.

Fotós: Arany Horváth Zsuzsanna

A palota épületeit elhagyva a Sándor Palota és a karmelita kolostor mellett elhaladva a Dísz tér délkeleti sarkán ötlik szembe a hajdani Vöröskereszt székház (vagy Magyar Királyi Horvát-Szlavón-Dalmát Minisztérium, illetve Magyar Királyi Külügyminisztérium) 1946-ban lebontott, most újjászülető impozáns épülete, mely a II. világháború végéig szerves része volt a várnegyed látképének. A tervezők szerint újjáépítésével a városképi seb begyógyítása történik meg. Jelenleg molinók takarják, de az új épület külső jegyeiben korhűen követi majd a sarokkupolákban végződő eklektikus, közel 1400 négyzetméteres eredetit, írja a Nemzeti Hauszmann Program. Az intézményi és irodai funkciókat befogadó ingatlan belső kialakítása is megjeleníti az ígéretek szerint majd azokat az építészeti jegyeket, amelyeket a korabeli épület magán hordozott. Belsőépítészeti, épületgépészeti és üzemeltetési szempontból ugyanakkor modern megoldásokat fog alkalmazni.

A Mátyás templom felé sétálva is a daruerdők adják ezekben a hónapokban az elsődleges látványelemet, dehát minden felújítás átmeneti állapottal is jár.

A budai vár rekonstrukciójának következő feladata tájépítészet: a királyi kertek visszaállítása. Elvileg hamarosan narancsligetet találunk a várfalak tövében.

