Schweiczer Róbert kiállításának megnyitója ugyanis részét képezte a még március végén megtartott nagyszabású programnak. A zalai keramikus lapunknak elmondta, a gálaest főszervezője, a Kossuth-díjas Szarvas József színművész, valamint a közelmúltban Prima Primissima díjat kapott Kovács Gyula erdész kérte, hogy egyedi, megismételhetetlen kerámiáinak bemutatásával járuljon hozzá a program sikeréhez.

– Az általam használt motívumvilág ugyanis jól illeszkedik ahhoz a szellemiséghez, amit a tündérkert mozgalom is képvisel – magyarázta Schweiczer Róbert. – Saját örömömre készítek tűzálló agyagból olyan magastűzű kristálymázas edényeket, amiket a szkíta kori a sírokból előkerült zabladíszek révén megismert motívumokkal díszítek.

A keramikus hozzátette, a legősibb magyar vonatkozású motívumoknak tekinthető szkíta díszek – az aranyszarvas vagy a griff – számára az örökkévalóságot jelképezik, ezért is dolgozik velük szívesen. Az általa készített edények mindegyikének van funkciója is, ebben az értelemben tehát akár használati tárgyaknak is tekinthetőek, valójában azonban mégis inkább egyedi műalkotások, mert a kristálymáz alkalmazása miatt megismételhetetlenek. Schweiczer Róbert művészete ezért aztán nemcsak annak okán egyedülálló, mert ezzel a forma- és színvilággal tudomása szerint rajta kívül senki sem dolgozik, de abból kifolyólag is, hogy ő saját maga sem képes reprodukálni, megismételni egy-egy alkotását.

– Mindig az volt a vágyam, hogy egy valóban nívós kiállításon mutathassam be ezeket az edényeket, s most ez is megadatott – sorolta tovább. – Ez az első budapesti kiállításom, aminek igazi rangot adott a környezet, maga a Nemzeti Színház, valamint a rendkívül színvonalasra sikerült Tündérkerti Gálaest bensőséges miliője is. A kiállítás megnyitója kapcsán rendkívül sok gratulációt és elismerést kaptam. Szarvas József személyesen mondott rövidebb köszöntőt, míg az érdeklődő közönségnek Fucskó Zsolt Ákos beszélt a munkáimról.