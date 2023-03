Később ezt a szempontot gazdagítva 2004-ben úgy döntött a szerkesztőbizottság, hogy a múzeum életében meghatározó szerepet betöltő személyek tiszteletére ajánlanak egy-egy kötetet. E gondolatok jegyében eddig Németh József, Müller Róbert, Horváth László, Kerecsényi Edit, Vándor László igazgatót tiszteltek meg ily módon. E kör bővült a Zalai Múzeum 26. kötetével, amelyet a tavaly 60. születésnapját betöltött dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója tiszteletére adtak ki és szerdán mutattak be a Mindszentyneum konferenciatermében.



A kötet szerkesztője, Erős Krisztina történész-muzeológus érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az 534 oldalas kötetben hat témakörbe rendezve 29, a zalai közgyűjteményekhez kapcsolódó tanulmány olvasható. Némelyik szerző az eredeti szakterületétől eltávolodva dolgozott fel témát, tette hozzá. Ezek a régészet, a történettudomány, a gyűjtemény területét érintik, illetve a kiállításrendezésről, múzeumpedagógiáról szóló írás is helyet kapott. A bevezető fejezet pedig a művészettörténeti tematikát követi, tekintettel dr. Kostyál László fő szakterületére. E fejezetben az ünnepelt pályatársa, egyetemi tanára, évfolyamtársa is publikált. Ilyen kapcsolat alapján született egy dolgozat a régészet területéről is, hiszen dr. Kostyál László anno régész-művészettörténész diplomát szerzett az ELTÉ-n.



A kötetbemutatón Velkey Péter, az önkormányzat kulturális főtanácsadója mondott köszöntőt, szavait követően Erős Krisztina adott rövid áttekintést a kötet tanulmányairól. Ezt követően négy szerzővel, Gálig Zoltán művészettörténésszel, Müller Róbert régésszel, Béres Katalin történésszel, valamint Németh János Kossuth-díjas kerámikusművésszel beszélgetett a tanulmányokról, illetve dr. Kostyál Lászlóhoz fűződő kapcsolatukról, közös munkájukról.

A Zalai Múzeum 26. kötete 250 példányban jelent meg, a bemutató alkalmával lehetett hozzájutni, illetve elérhető lesz a közgyűjteményeknél, valamint az interneten, mert felkerül a Hungaricana közgyűjteményi portálra.