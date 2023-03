Az esemény a vendéglátó intézmény igazgatójának, Györek Lászlónak a köszöntője nyitotta. Beszédében elmondta: bár ő maga érdeklődött a fizika és csillagászat iránt is, de nem mélyült el egyikben sem, de pontosan tudja, milyen elköteleződést jelent bizonyos tudományok felfedezése. Viszont még a fiatal generáció kíváncsi és lelkes, ezt meg kellene őrizniük a későbbi pályájuk során is. Ennek az országnak, de a világnak is óriási problémái vannak, amik megoldásra várnak, ebben a mai ifjú, feltörekvő tehetségek segíthetnek igazán.

- A konferencia az idén a természettudományos témakört ölelte fel, s ebben kértük a kollégák és a diákok segítségét, előadásaikat - fogalmazott Dúcz Mihály, az Ady-iskola pedagógusa. - A diákok változatos témaköröket dolgoztak fel, néhányan olyanokat, melyek a diáktársaik számára új információt rejtenek. A kutatómunka a középiskolában kevésbé ismert lehetőség, ők ebbe most belecsöppentek, és elmélyülten dolgoztak, ami újabb lendületet ad számukra. Akár akkorát is, amit a későbbiekben az egyetemi éveik során kamatoztathatnak.

A kezdeményezés ereje, Alexa Mercédesz, a Batthyány-gimnázium földrajz-testnevelés szakos tanára szerint az, hogy vármegyeszerte összegyűjti a tehetséges, plusz tudással rendelkező tanulókat. Ők pedig akár egy nagyobb grémium előtt tarthatnak előadást, s a kutatásukat szemléltethetik.

A vendéglátó gimnázium tanulója, a 10. osztályos Révész Vanessza Natasa igazán aktuális kérdést feszegetett: Kincs, ami nincs, vagy mégis? címmel a magyarországi kőolajkutatásokról szólt. Kiemelte: tavaly egy korszerű olaj- és gázkitermelő üzemben járt, ahol rengeteg érdekes információt hallott és Alexa Péter tanár segítségével előadássá formált.