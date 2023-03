Takács-Koltay Vilmos, azaz Vilkó már évek óta tagja Ganxsta Zolee kísérőzenekarának, a Kartelnek, a két zenész együttműködése tehát nem újkeletű. A pandémiás időszak alatt kettejük által létrehozott Dos Diavolos 2021-ben jelentette meg bemutatkozó albumát. A Dal című műsorba beválogatott Nem tanulunk semmiből azonban vadonatúj szerzemény, amely már a duó 2023-ra tervezett második albumára készült.

– A Nem tanulunk semmiből volt az első olyan dal, aminek alapjait Zolee összerakta az új albumhoz – mondta Vilkó. – Ez kicsit személyesebb hangvételű szerzemény, de zeneileg is kilóg valamelyest abból a nagyon durva, mocsári blues hangzásból, ami a Dos Diavolos dalokat jellemzi. Éppen készen lettünk a stúdiófelvételekkel, amikor a közösségi médiában szemembe ötlött egy ismerősöm posztja, hogy most jelentkeztek A Dalba. Csak úgy poénból felvetettem, hogy mi is jelentkezhetnénk, amire Zolee is pozitívan reagált, annyi mondott, miért is ne, mit veszíthetnénk vele. Gyorsan neki is álltam az adminisztrációnak, gyakorlatilag az utolsó pillanatban neveztünk, körülbelül két órával a határidő lejárta előtt.

Vilkó azt mondja, őket is meglepte, hogy a Nem tanulunk semmiből bekerült a zsűri által legjobbnak tartott negyven szerzemény közé, ám talán ezért is még nagyobb lendülettel készülnek a televíziós szereplésre. A dal szombat esti élő műsoros bemutatásában három zenészismerősük, a TNT egykori tagja, a Sztárban sztár című produkcióban is szerepelt Urbán Edina énekesnő és a nagybőgőn játszó Németh Zoltán fogja kisegíteni őket.

A Dal nyertesével a közmédia A Dal 2023 döntőjétől számított 1 éven belül legfeljebb 10 millió forint értékben egy maximum 10 dalos lemezfelvételt és a lemez egy zeneszámához maximum 10 millió forint értékben videóklipet készít, valamint a nyertes 10 millió forintot kap, amelyet a zenei produkciója fejlesztésére fordíthat. A zsűri által a nyertesen kívül legjobbnak ítélt másik három dal is pénznyereményben részesül: produkciónként 5 millió forintot kapnak zenei karrierjük fejlesztésére. A döntőbe jutott, de a legjobb 4 produkció közé nem kerülő versenyzők 1 millió forintot kapnak zenei karrierjük fejlesztésére.

– Mivel ez egy keserédes dal, azt gondoltuk ki, hogy egy kocsmahangulatú jelenet során adjuk elő – folytatta a gitáros. – Abban is bízunk, hogy sokan lesznek, akik tudnak azonosulni a szövegével, vagy tudják olyan átélt történésekhez kapcsolni, ami eszükbe ötlik a dal hallatán. Szeretnénk továbbjutni, nekem ugyanis nagy vágyam, hogy szimfonikus zenekari kísérettel is bemutassuk a dalunkat, s erre a műsor felépítése alapján a döntőben lenne lehetőségünk.

