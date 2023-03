A tavalyi cannes-i ősbemutatón rögtön ódákat zengtek a Volt egyszer egy nyárról, ami azóta szép utat járt be, többek közt egy Oscar-jelölés is belefért a férfi főszereplő Paul Mescalnak. Most végre a hazai mozikba is megérkezett ez a gyöngyszem.

A történet végtelenül egyszerű, Sophie (Frankie Corio) visszaemlékezéseit látjuk arról, amikor egy nyarat (vagyis annak néhány hetét) az édesapjával, Calummal (Paul Mescal) töltött Törökországban. Idilli helyszín és tökéletes terep, hogy jól érezhesse magát az ember, hőseink pedig igyekeznek kihasználni a rendelkezésre álló időt.

A magasztalás helyett azzal indítok, ami talán a legtöbb néző számára taszító lehet. A filmnek nem különösebben van cselekménye és a sztori is vékonyka. Itt tényleg azt nézzük, ahogy apa és a lánya nyaral. Vacsoráznak, kirándulnak, a medencénél süttetik a hasukat és persze beszélgetnek. Nem hangzik túl izgalmasan, lehet lassúnak titulálni, de Wells célja nem is az, hogy tövig rágjuk a körmünket, hanem egy hangulatot, életérzést idéz elő, mely vagy be tudja rántani az embert vagy nem. A direktornak szerencsére megvannak az eszközei, hogy fenntartsa a figyelmet, amellett, hogy közben felépíti az empátiát és megágyaz a drámának. Kellemes humorral operál, így mosolyogva, jóleső érzéssel nézzük a két főszereplőt, ahogy élvezi a kiruccanást. A Volt egyszer egy nyár részben Wells saját élményein alapul, ami messziről lerí róla. Olyan természetesség lengi körbe a komplett művet, mintha mi is Sophiékkal töltenénk az időt. Minden rezdülésük őszintének érződik, nincs bennük egy másodperc pózőrködés sem, nem is beszélve a köztük uralkodó hibátlan kémiáról. Említettem, hogy a kellemes programok mellett a rendező fokozatosan tereli előtérbe a drámát. Mindezt roppant indirekt módon teszi. Nincsenek nagy veszekedések, kiborulások, ellenben utalások és szimbólumok tömkelegével találkozunk. A film elsősorban a 11 esztendős lányra fókuszál, az ő perspektívája a lényeg, hogy ő miként élte meg ezt az időszakot, így teljesen indokolttá válik ez a fajta elbeszélésmód. Ugyanakkor nem véletlenül tér rendre vissza a felnőtt Sophie, aki nagyjából annyi idős, mint apja volt a nyaraláskor. Az emlékek átélése olyan dolgokra ébreszti rá, melyeket gyermekként még nem tudott értelmezni. Wells szerencsére itt sem ment el didaktikusabb irányba. Félmondatokkal, arcrezdülésekkel képes rengeteget mondani és szépen lassan átjön, hogy a bájos kisugárzású fiatal apa lelkileg mennyire sötét helyeken tanyázik. A művet körbeölelő csendesség a zárásra átfordul egy gátat átszakító érzelemtengerré, melyben kulcs­szerepe van a zenének. David Bowie és a Queen Under Pressure című dala soha nem volt még ennyire hatásos. A jelenetsor mesterien reflektál a szívbe markoló szövegre és dallamokra, s mindez úgy idézi elő a katarzist, hogy észre sem vesszük, csak amikor már összeszorul a torkunk. Ez persze nem működne ennyire Paul Mescal és Frankie Corio játéka nélkül. Tökéletes összhangban vannak, a legjobbat hozzák ki egymásból. Végtelenül természetesek, nem lehet őket nem szeretni.

Ha hasonlítgatni akarnám Wells alkotását, azt mondanám, hogy Darren Aronofsky A bálnájának teljes inverze. Mindkettőben egy apa-lánya kapcsolat áll a középpontban, ám ott már-már tolakodóan, erőlködve akarnak hatni az érzelmekre és hatásvadász eszköztárral dolgoznak, míg itt a kimondott szavak helyett a mögöttes gondolatiság, illetve a háttérben meghúzódó apróságok csúcsosodnak ki s öltenek formát egy katartikus élményben. Embere válogatja, kinél melyik módszer válik be, az mindenesetre tény, hogy a Volt egyszer egy nyárnál őszintébb, intimebb és szebb filmet ritkán látni.