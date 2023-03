A Petőfi Sándor érmeken, plaketteken, pénzeken és bélyegeken című tárlatot Bicsák-Bánfai Adrienn, a Zrínyi-Bolyai Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára nyitotta meg. Ennek során nemcsak a költő életéről, irodalmi munkásságáról és történelmi szerepvállalásáról beszélt, de magát a kiállítást is bemutatta. Mint mondotta: a négy tárló közül az elsőben Petőfi különböző ábrázolásai – például az Orlai Petrich Soma festőművész által készített közismert portré reprodukciója vagy Rétfalvi Sándor szobrászművész plakettje –, valamint érmek kaptak helyet. A másodikkal 1848 márciusa forradalmi napjainak állítottak emléket. A harmadik a csatamező mellett Petőfi házasságához, illetve hitveséhez, Szendrey Júliához kapcsolódik, míg a negyedik azt mutatja be, az utókor miként őrizte meg a költő, s egyben a pesti forradalom lánglelkű vezére emlékét.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szintén mondott beszédet. Ennek során kitért arra, hogy a rövid ideig, mindössze 26 éves koráig élt Petőfi közel ezer verset írt élete során, s ezek közt akadnak olyanok is – például a Szabadság, szerelem! –, amelyek kapcsán a költő nevét nemcsak a Kárpát-medencében, de az európai kontinens valamennyi országában, de még Kínában is jól ismerik az ott élő emberek. A képviselő párhuzamot vont továbbá Petőfi kora és napjaink eseményei között. Mint mondotta: nemcsak a márciusi ifjak harcoltak a szabadságért, jelenleg is fontos küzdelem zajlik érte Európában, csak most – szerencsére – nem fegyverrel vívják azt, hanem a kommunikáció és a média világában.