Nagy hagyománya van a nőnapi rendezvénynek Lentikápolnán, melyre, ahogy a korábbi években, úgy ez alkalommal is megtelt a helyi művelődési ház. A program kezdetén Horváth László, Lenti polgármestere mondta el ünnepi gondolatait és köszöntötte fel a hölgyeket. Ahogy a városrész lakói megszokhatták, most is készült a helyi férfiak csapata műsorral vidám, szórakoztató összeállítással. Három meglepetésprodukciót is bemutattak a közönség örömére, megidéztek orosz táncosokat, görög hangulatot, valamint egy sérülésektől szenvedő szimfonikus zenekart is életre keltettek a színpadon Vatali Ferenc városrészi képviselő vezetésével.

A műsorban szerepeltek még a Kerka Táncegyüttes néptáncosai, Stángli Tibor rédicsi előadó énekelt ismert dalokat, slágereket. A fellépők előadásai program mellett a szervezők virággal és vendéglátással is kedveskedtek a vendégeknek. A műsort követően pedig zenés esttel zárult a nőnapi összejövetel.