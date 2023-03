A kiállítás résztvevőit Halmos Ildikó, az intézmény igazgatója köszöntötte. A tárlatot Lehota M. János esztéta nyitotta meg, aki a fotóművészet jelentőségéről, annak elterjedéséről szólt. Beszélt még az ember és a természet kapcsolatáról és arról, hogy a fotós szeme mennyire másképp érzékeli a tájat, egyáltalán az őt körülvevő világ változásait.

Ezután sorban bemutatkoztak a fotósok, akik közül csak a pécsi Csák István nem tudott megjelenni. Munkásságáról elhangzott: tizenöt éve fitnesz- és testépítő versenyeken készít képeket, de rendszeresen szerepel a balatoni tókerülő verseny stábjában és imádja a Mecsek szépségét.

A nagykanizsai Papócsi Zoltán nemcsak fényképez, hanem fest is. Három éve fotográfus vizsgát tett, mára a fotózás szerelmese lett és gyakran készít képeket a családjáról.

A kiállításon két zalaegerszegi fotós is képviselteti magát. Horváth Gergely büszke arra, hogy néhány alkalommal a Zalai Hírlapba is bekerült már fotója, ahogy a vármegyeszékhelyen kiadott éves naptárába is. Kedvence a Street műfaj, ha teheti, gyakran sétál városok utcáin a témákat fürkészve.

Simon Balázs saját bevallása szerint a fotózás iránti rajongása iskolásként kezdődött: már akkor is lelkesen kattintgatott kis filmes gépével. Felnőttként fotográfus lett, s büszke arra, hogy Zalában több városban is megmutathatta a fényképeit.