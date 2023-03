A harmadik alkalommal meghirdetett múzeumi kerengőn a közlekedéssel kapcsolatos tárgyakról szóltak az előadások. Kostyál László igazgató, művészettörténész Németh János Közlekedés című dombor­művéről beszélt; az alkotás kivetítőn volt látható, mert ez Kaposváron köztéren áll. Szóba került az a közlekedési eszköz is, ami gyakran jelenik meg a Kossuth-díjas keramikusművész alkotásain, ez a hajó, ezekből is láthattak néhányat a múzeumi kerengő résztvevői. A római kor közlekedési emlékeiről Németh Roland régész beszélt a Zalalövőn feltárt Borostyánkőút kapcsán, előadását vetített képek kísérték. Az Elődeink élete című várostörténeti kiállításon Erős Krisztina történésztől megtudhattuk, miként ért el a vasút Zalaegerszegre. Az őskerékpárról, a velocipédről Béres Katalin történész beszélt, és szólt a kétkerekű legendás egerszegi „lovasáról”, Borbély György tanárról is, aki több ezer kilométeres utakat tett meg velocipéden. A látogatókat a motorizált világba Megyeri Anna történész kalauzolta át, és mesélt a bérautózásról, illetve a várostörténeti kiállításon látható Mátra kismotorkerékpárról.

