A könyvtár magyarázó lapokkal, ábrákkal és a gyűjteményéből készült sokszínű válogatással díszíti a kiállítást.

- Ezúttal a 16. és 20. század közötti magyar világjárókról szól - mondta Czupi Gyula, a Halis-könyvtár igazgatója. - Az hozta őket össze, hogy alapvetően Ázsia irányába mozogtak, de többek közülük körüljárták a Földet. Március 15-ei aktualitása is van tárlatnak, hiszen utazók egyike, a székelyföldi „kis Kossuth” – Berzenczey László életéről szóló írás megtalálható. A látogatók betekintést kaphatnak az ő izgalmas életébe, utazásaiban, sőt a történelemben betöltött szerepére. Rajta kívül az utazók között ott találhatjuk a kanizsai Sass-Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet útvonalait is, azonban kevésbé ismerteket is kiemeltünk, hogy a fiatalokon keresztül a neveik bekerülhessenek a köztudatba.