– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületének 2022 őszén benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült – fogalmaz beszámolójában, kiemelve: március 2-án Lázár István polgármesterrel közösen vették át az elismerést a Martfű Művelődési Központban megrendezett díjátadón. – Örömmel tölt el bennünket, hogy Kehidakustány már nem csupán a termálfürdőről és a Deák Ferenc Emlékházról lesz közismert, miután a Hagyományőrző Mariska udvarban létrehozott kulturális értékeket is ilyen magas szakmai elismeréssel díjazták.

Sándorné Kovács Nikolett kiemeli: Kehidakustány az egyedüli település 20-30 kilométeres körzetben, ahol található tájház, hagyományőrző udvar és pajtaszínház. Az intézmények magas színvonalú működése mindenekelőtt Gellért Erzsébetnek köszönhető, aki szakmai tudásával hozzájárul a létesítmények népszerűségéhez. A látogatók ugyanis nemcsak a falu lakosságából és az ott üdülő vendégek közül kerülnek ki, hanem a környékbeli települések lakosaiból is. Széles körben ismert és elismert a tájház és a Mariska udvar együttese az előtte levő, jelenleg felújítás alatt álló szoknyás haranglábbal együtt, amely így a helyi népi építészet bemutatásának megfelelő színhelye. Az érdeklődő számára lehetőséget ad, hogy az időben visszarepülve újraélje fiatalságát, s hogy megismerje, felmenői hogyan éltek száz-százötven évvel ezelőtt. Itt található a Zala-völgye egyik legnagyobb bejárható gyógynövénykertje is, amely Girdán Józsefné ötlete alapján jött létre. A bemutatott növényeket nem csak megnézni lehet, hanem megkóstolni is.

A Hagyományőrző Mariska udvar rendezvényein szinte valamennyi élő népművészet, így az alkotó- és az előadói népművészet is képviselteti magát. Néptánc, népzene, népi kézművesség – kiállításokkal és közös foglalkozásokkal egyaránt szolgálnak. Minden programhoz kapcsolódik néhány helyi vagy környékbeli termék bemutatása, kóstolással és vásárlási lehetőséggel egybekötve. A Hagyományőrző Mariska udvar nem csak őrzi, tovább is örökíti a település hagyományait, szokásait. A csoportok különösen szeretnek ide jönni, mert mindig valami érdekességet tanulhatnak, látnak vagy tapasztalnak, s kóstolhatnak például dédanyáink receptje alapján készített kelt tésztát is, sorolja Sándorné Kovács Nikolett.

A Látópont címet elnyert települések képesek „megláttatni” egy-egy helyi közösség értékeit, tevékenységük egyediségét, valamint bemutatni azokat a módszereket, amelyekkel egy-egy közművelődési alapszolgáltatást, tevékenységet sikerre vittek a falujukban. A Látópont cím elnyerése rangot jelent, amely tudatosítja a helyben végzett munka innovativitását, eredményeit, megerősíti a jól dolgozó szakembereket, építi kapcsolati hálójukat, ismertté teszi őket. 2023-ban a Látópontok köre 26 szervezettel gazdagodott, így már 74-re bővült a hálózat.