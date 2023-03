Csütörtökön kezdődtek az idei Petőfi-napok az intézményben, ezzel emlékezve a költő születésének 200. és az iskola megalapításának 150. évfordulójáról. A nyitórendezvény résztvevőit köszöntötte dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő, valamint Kajári Attila, a tankerület igazgatója és Kovács Éva, az intézmény vezetője. A jubileum alkalmából megrendezett, az iskola múltját bemutató, Az első 150 év című kiállításhoz a régmúlt idők oktatását felidéző anyagokkal járult hozzá a Göcseji Múzeum is. A közgyűjtemény igazgatója, dr. Kostyál László felidézte, hogy 1971-ben Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész itt járt és Petőfi-portrét ajándékozott az iskolának. A művész vándorló Petőfit megörökítő szobra pedig két évtizeddel később került a múzeumi gyűjteményből az iskola aulájába, ahol naponta találkozhatnak vele a diákok, tanárok, szülők.

Az intézmény Polgári Fiúiskolaként nyitotta meg kapuit 1873-ban. Jelenlegi helyére 1937-ben költözött a Horthy Miklós Polgári Fiúiskola nevet kapott intézmény, ahol 8 tanterem, igazgatói iroda, tanári szoba, tornaterem, rajzterem, kézimunkaterem, fizika előadó volt. Az épület a háború végén majdnem elpusztult, újjáépítése után 1951-ben kapta meg Petőfi Sándor nevét az iskola, amelynek Petőfi utcai szárnya 1959-re épült meg, 1971-ben pedig további bővítés kezdődött, 1972-ben indult a sporttagozat, 2008-ban a magyar-angol két tannyelvű tanítás. Napjainkban a 23 osztályba 460 diák jár, őket 50 pedagógus tanítja.

Az iskolatörténeti kiállítás mellett csütörtökön nyílt meg a volt petőfis diák, Katona Tibor fotóriporter sajtófotótárlata is. A jubileumhoz kapcsolódó rendezvények sora áprilisban is tart majd, a gálaműsort, amelyen az iskola 150 évéről szóló kötetet is bemutatják, március 24-én tartják.