Fontos szerepet játszik Lenti és vidékének kulturális életében az 1973-ban megalakított és azóta is töretlenül működő Kerka Táncegyüttes. Az archaikus Kárpát-medencei parasztfolklór eredeti formában való színpadi megjelenítésére törekedő együttesnek az autentikus néptáncok elsajátítása és színpadra vitele a fő célja, de táncszínházi darabok is gyakran teret kapnak mindennapi munkájuk során. Repertoárjukban szerepelnek erdélyi és magyarországi magyar, cigány és román táncok egyaránt. Számos elismerést tudhat magáénak az együttes, köztük a Zala Megyei Közgyűlés Nívódíját, valamit a Zala Megyei Prímadíjat is. 2019-ben, mint kulturális örökség felvételt nyert a Lenti Helyi Települési Értéktárba, a Zala Megyei Értéktár Bizottság pedig felvette a Zala Megyei Értéktárba is. Idén az 50. jubileumot ünneplik, az alkalomra visszavárnak mindenkit egy közös táncra, aki az 5 évtizedben tagja volt az együttesnek.