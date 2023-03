A kiállításmegnyitó egyben a pályázat ünnepélyes eredményhirdetéséül is szolgált, így a házigazda intézmény igazgatója, Baumgartner Dubravko után a szervező egyesület, a Pannonia Fotóművészeti Társaság elnöke, Davor Dolencic köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: a két legrangosabbnak tekintett nemzetközi szervezet, a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség), illetve a PSA (Amerikai Fotós Szövetség), valamint a Fotografska Zveza Slovenia, vagyis a Szlovéniai Fényképészeti Egyesület által támogatott pályázatukra 56 ország 340 alkotója több mint 5500 fényképpel nevezett. A fotókat ezúttal is öt kategóriában várták, ezek között két általános – szabadon választott színes és szabadon választott monochrom képek – mellett három konkrét téma szerepelt. Utóbbiak a „Víz”, a „Nő” és az „Utcai képek” voltak. A beküldött alkotásokat az említett nemzetközi szervezetek előírásainak megfelelően egy három fős szakmai zsűri bírálta el, melynek tagjai nemzetközileg szintén elismert és többszörösen díjazott fotográfusok, a szlovén Matelj Peljhan és Simon Krejan, illetve a horvát Zoran Kolaric voltak. Döntésük alapján 27 ország 84 fényképesze részesült elismerésben. A díjazottak közt a Kanizsa Fotóklub két tagja is szerepelt, Szabó Attila a szabadon választott színes kategóriában Szalon bronz medal elismerést vehetett át Sárga lábak című képéért, míg Soltész Boglárka két fotójáért (A mélyből – Víz kategória, illetve Szinusz görbe – Szabadon választott színes kategória) a FIAP egy-egy kisebb rangú elismerését kapta.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A IX. Pannonia Reflections nagydíját az iráni Sara Golinak ítélték oda „Reményre várva” című képéért. A legeredményesebb fotós az indiai Abhishek Basak lett, akinek 17 alkotását találták bemutatásra alkalmasnak, s ebből egyet díjaztak is. A legeredményesebb szervezet pedig a Zágrábi Fotóklub lett, amelynek tíz tagja összesen 55 elfogadott fotót és 7 díjat tudhat magáénak. A magyarországi pályázók közül kilencen kaptak díjat, közülük a legrangosabbat, a Fotografska Zveza Slovenia arany medálját Jerszi Gabriella nyerte el Utca kategóriában a Kutató című alkotásával. A IX. Pannonia Reflections kiállítás április közepéig tekinthető meg. A pályamunkákból készült kiadvány ITT található.

