A kiállítás három év után tért vissza eredeti helyszínére, a Dobronoki György házba, ahol nemcsak a tárlattal, de műhelymunkákkal, valamint kézműves vásárral is várták a hét végén az érdeklődőket. A szervező egyesület nemcsak az aktív tojásdíszítők munkáit mutatta be. külön tárlóban kaptak helyet azok az alkotások, amiket a már elhunyt tagok készítettek. Mint azt Kolosa Tanja, az egyesület elnöke elmondta: a 29 aktív kiállító többsége dobronaki, mellettük néhány kámaházai személy által készített tojás látható még a tárlaton, ám ők is az egyesületük tagjai. A kiállítást ebben az esztendőben Fliszár Dorotea és Gerencsér Szilvia rendezte be.

A szellemi kulturális örökség jegyzékében is szereplő dobronaki húsvéti hímes tojás különlegességét a motívumvilága adja. A tojásdíszítés a Muravidék más területein is ismert volt, ám Dobronakon csak 12 olyan mintát alkalmaztak, amely évszázadokon át öröklődött generációról generációra. A tárlaton ezek mellett más, szintén tradicionális és modern minták is megjelentek.