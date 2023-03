– Édesanyám, ha teheti megnézi az előadásaimat, de Zalaegerszegen még sosem járt, így a korábbi vendégszereplésemet nem látta az Érettségi című vígjátékban – mondta lapunknak Gergely Róbert. – Sőt, valahogy televíziósként sem kellett útba ejtenie soha a várost, így most körbesétáltunk, ebédeltünk egy jót, s mit sem sejtett arról, hogy mire készülünk este az előadás alatt.

Mi is történt? A darabban az írót alakító Gergely Róbert személyes vonatkozása is szóba kerül: újságcikk hirdeti az ő születésnapját. A születésnap a hívószó: Vajek Jutka márciusban született, így amikor a szóban forgó részhez ért a darab, a színész beavatta a közönséget, miszerint az édesanyja is a nézőtéren foglal helyet. Mivel rengetegen emlékeznek rá a mai napig a televízióból, nagy tapsot kapott, és hozzá virágot Gergely Róberttől.

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

– Megható volt látni, mennyien tartják számon manapság is az édesanyámat – idézte a szerda esti percek hangulatát a színművész. – Mivel neki is nagyon tetszett minden, amit a városban átélt ezen a napon, úgy tervezzük, hogy eljön az utolsó előadásra is április végén.

Vajek Jutka kiváló egészségnek örvend, 85 évesen is sokat sétál a Balaton partján, mondja a fia, természetesen naprakészen követi a híreket, használja az internetet, tartja a kapcsolatot egykori munkatársaival és barátaival. Sajnos néhány éve elvesztette férjét, az operatőr Burza Árpádot, akivel a munkában és az életben is elválaszthatatlanok voltak 1964 óta, amikor Vajek Jutka a Magyar Televízióhoz került, s aztán 1992-ig szinte minden este vendége volt a televíziónézők nappalijában a "dobozból".

Gergely Róbert a tervek szerint Trubadúr című önálló zenés műsorával ősszel ismét Zalaegerszegre érkezik.