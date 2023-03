- Családias hangulatban, emberközeli, városrészi rendezvényen nagyvárosi színvonalú produkciónak voltunk részesei - summázta véleményét Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, aki immár 17 éve vesz részt a botfaiak rendezvényein, így szinte mindenkit jó ismerősként üdvözölhetett. - A legdicséretesebb törekvésük, hogy a gyerekeket is bevonják a közös munkába, így biztosan lesz, aki majd tovább viszi a "lángot" - tette hozzá, utalva az ünnepség forradalmat idéző hangulatára.

A Göcsej Szegek Néptáncegyüttes táncosai Kocsis Majával

Fotós: Fincza Zsuzsa

Amúgy a publikum is részese volt a produkciónak, hiszen az Erdődy-Hüvös-kastély ódon pincéjét immár hagyományosan irodalmi kávéházként rendezték be, s fehér abrosszal terített asztal mellől nézhették, amint a botfai ifjak felelevenítették a 175 évvel ezelőtti forradalmi eseményeket, s megidézték a 200 évvel ezelőtt született költőnk, Petőfi Sándor alakját. Az előadást ezúttal is Salamon Anett állította színpadra, a zenei részt Némethné Némethy Csilla állította össze és biztosította a Botfai Citerazenekar részvételével, a technikát Kocsis Sándor, Némethy István, Németh Péter és Németh Gergő állította az amatőr színjátszók szolgálatába.

A műsort színesítette a Göcsej Szegek Néptáncegyüttes fellépése

Fotós: Fincza Zsuzsa

- Már nagyon hiányzott, hogy újra egy komolyabb rendezvénnyel tisztelegjünk az 1848-49-es forradalom emléke előtt, hiszen legutóbb 2018-ban tehettük ezt meg. Hol a kastélyfelújítás, hol a Covid-járvány akadályozott bennünket, s csak a temetőben lévő emlékműnél ünnepelhettünk. A korábbi csapatból néhányan főiskolai, egyetemi tanulmányaik miatt távol vannak, de szerencsére a kezdetektől bevont gyerekek közben ifjakká "öregedtek" és a helyükre léptek, s reméljük, ez történik majd a mostani gyerkőcökkel is - fogalmazott Gecse Péter, a botfaiak városházi képviselője aki az előadásban Petőfi Sándort személyesítette meg és szavalta el a Nemzeti dalt.

A Nemzeti dalt Petőfiként Gecse Péter szavalta el

Fotós: Fincza Zsuzsa

Bíró András, Kocsis Maja, Kocsis Erik, dr. Illyés Zoltán, Dömötör Balázs, Lövey Gergő, Durgó Bence, Szakony Marcell, Takács András prózával és versekkel, a botfai ünnepségeken kezdetektől részt vevő Velkey Péter furulya- és hegedűszóval idézte fel a forradalmi nap hangulatát. A műsort táncukkal színesítő Göcseji Szegek Néptáncegyüttes sem nélkülözte a botfai érintettséget, hiszen Kocsis Maja is tagja a 38 fős közösségnek.

A " márciusi ifjak" társaságában Kocsis Erik olvasta fel, hogy "mit kíván a magyar nemzet"

Fotós: Fincza Zsuzsa

Az előadás fényfontjaként Bíró Andráshoz és Némethné Némethy Csillához a szereplők mellett a gyerekek is csatlakoztak és közösen énekelték el a Kormorán együttes Isten ujja megérintett című dalt, amiből ráadást is kitapsolt magának a kávéház közönsége és immár együtt énekelték: "Isten ujja megérintett: jó lesz magyarnak lenni".