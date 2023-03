A közönség megtudhatta, mi a különbség a kemikáliákat használó, a vegyszermentes és a bio növénytermesztés között. Örvendetes, hogy szemléletváltás tapasztalható a hagyományos mezőgazdaságban is, ahol szintén használják a biogazdálkodásban alkalmazott módszereket. Kitért arra is az előadó, miért ártalmas a mélyszántás, ásás a talaj élettana szempontjából, illetve alternatívákat is adott ehelyett. Mint mondta: érdemes például ásóvillával lazítani a talajt, olyan növényeket ültetni, amelyek elvégzik ezt a feladatot, ilyen a fekete nadálytő, a jégcsapretek, illetve hagyni, hogy a talajban élő állatok, mint például a giliszta, segítsenek ebben. Fontos a napégetés és a szél szárító hatása elleni védekezés. Megoldást jelent a mulcsozás, ez segíti a talaj tápanyagellátását és a jobb vízháztartást. A tápanyagszint optimális állapotának elérését segíti a biolevek és a komposzt alkalmazása, vagyis a gyomok, nyesedékek, szármaradványok hasznosítása. Érdemes szem előtt tartani és alkalmazni a növénytársításokat, példaként említette a bazsalikom-zeller-paradicsom egymás közelébe ültetését, illetve a társítás pozitív hatását.

Az előadás után az est kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd felbontották a korábbi, Kovácsné Rákos Eszter fermentálásról tartott előadásán eltett savanyúságokat, és aki szerette volna, az megkóstolhatta a finomságokat.