A kiállítás megnyitóján a rendezvény házigazdája, Mihály Péter színművész felkérésére Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötte a népes számú közönséget, aki a kézművesség templomának nevezte a házat, majd kitért arra, hogy ő maga is ötvösművész családból származik, így nagyra értékeli a sok-sok munkaórával járó alkotó tevékenységet, melynek során lélekkel telnek meg a használati és dísztárgyak. A központ létrejöttéért köszönetet mondott Tolvaj Mártának, korábbi alpolgármesternek, önkormányzati főtanácsadónak. Örömét fejezte ki, hogy a központ a programjaival egy év alatt beépült a város szövetébe.

Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézműves Egyesület elnöke elmondta, 2019-ben 11 fővel alakult a szervezet, mely mára megháromszorozta a tagságát. Céljuk a hagyományok megőrzésén és megújításán alapuló tárgyalkotás, a régi és a modern technika ötvözése. Mindezt szakköri bemutatókon, táborokon, tárlatokon keresztül adják át a fiataloknak. Úgy látja, erősödik a kézművesség iránti érdeklődés, ezért is örvendetes, hogy a város a zalaegerszegi kézműves közösséget a tudásközpont felépítésével is segítette. Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó beszédében Gárdonyi Gézát, és Károlyi Amy költő gondolatait idézve szólt az alkotás egyént gazdagító és közösséget is építő lélektanáról. A helyi termékek piacra juttatása mellett a ház célja a göcseji hagyományos kismesterségek őrzése, továbbéltetése, a nyitott műhelyek, előadások, kézműves foglalkozások révén a térség szellemi értékeinek átörökítése, mondta Tolvaj Márta. A tudásközpontnak 2022 decemberéig 7000 látogatója volt, ami bizonyítja, szükség volt erre a lehetőségre Zalaegerszegen, hangsúlyozta a szónok, aki szintén köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult az épület sikeréhez, s azt, hogy a mai életünk tárgyain ősi motívumokat láthatunk a kézművesek jóvoltából.