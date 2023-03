A szombaton tartott letenyei borversenyre ezúttal is rengeteg mintával jelentkeztek a gazdák, 173 bort kellett a zsűrinek kóstolnia. Ezt oly’ módon lehetett csak megoldani, hogy négy bizottságot – összesen 16 személyt – ültettek le az asztalhoz, így a fenti mennyiség arányosan eloszlott közöttük. Az egyes bizottságok által legjobbnak tartott borokat aztán mindannyian kóstolták, így döntöttek a Letenye Város Bora cím odaítéléséről. A versenyre nemcsak a helyi gazdák jelentkeztek, a térség termelői szintén nagy számban küldtek mintákat, de szlovén és horvát borászok is megmérettették magukat.

A benevezett minták közül 135 volt fehér, 22 rozé, s mindössze 16 vörös bor. Az egyes fajták közül ezúttal is az olaszrizling, a szürkebarát, valamint a chardonnay dominált. Vegyes borokból ezúttal viszonylag kevesebb érkezett, azt is zömében szlovén szőlőtulajdonosok hozták el a minősítőre. Az értékelés során a zsűri tagjai úgy fogalmaztak: a borok minőségén, stabilitásán visszatükröződött az elmúlt esztendő nyári szárazsága. A gazdák többségében jól reagáltak a szélsőséges időjárásra, ám ezzel együtt is csak kevesen tudtak kiemelkedő minőségű bort előállítani.

A fentiekkel összhangban az eredményhirdetésen ezúttal 16 gazda összesen 24 benevezett bora kapott arany minősítést. Ezüstöt 90, bronz minősítést 55 minta érdemelt, míg oklevéllel négy bor készítőjének munkáját ismerték el. Letenye város borának az említett eljárás során Somogyi Tibor 2022-es évjáratú nektárját választotta a zsűri.

A borminősítő zárásaként a gazdák jól szervezett, jó hangulatú, harmonikával kísért, nótaszóval befejeződő rendezvényen vehették át a díjaikat, megköszönve a támogatók segítségét.