A banda énekesnőjével és „frontasszonyával”, Scho­blocher Barbarával elsőként a tavalyi, rendkívül sikeres jubileumi évről váltottunk szót.

– Nagyon pörgősre sikerült a tavalyi év; márciustól októberig tartott a szezon, a Covid után mindent be akartunk pótolni… Alig vártuk a fesztiválokat, de nulláról maratont futni nagyon kemény, így nehezebb volt beindulni. Aztán kicsit úgy éltünk, mintha nem lenne holnap, rengeteg fellépésünk volt. Állandóan úton voltunk – nyolcszor jártunk például a gyönyörű, de óriási távolságra lévő Erdélyben –, így nem minden fellépést tudtunk úgy megélni a színfalak mögött, ahogy szerettük volna. Elfáradtunk, s talán kicsit ki is égtünk a nyári hajtásban; a pihenés után a klubkoncerteket viszont már nagyon vártuk, mindig különlegesen jó a hangulat a kisebb zárt helyeken.

– A nyári, Budapest Parkban tartott 10. szülinapi koncerten régebbi, ritkábban játszott dalokat is elővettetek, igazi csemegét szolgáltatva a zenekarért régóta rajongóknak – vetettük fel.

10. szülinap a Budapest Park színpadán

– Imádtuk a szülinapi bulit, ahova tényleg nagyon sokan eljöttek. Igyekeztünk minden olyan dalt megmutatni, amelyek kronológiailag is fontos mérföldköveket jelentettek a zenekar életében. Számunkra fontos, hogy angolul is énekeljünk, ezért ezen a koncerten is jó néhány angol nyelvű dalt adtunk elő. Ez a vonal mindenképp megmarad a jövőben is, az új albumon sem csak magyar dalok lesznek. A sikereken felbuzdulva pedig természetesen idén is lesz nagykoncert a Parkban a nyár végén.

– Októberben pároddal, Áron Andrással egy hónapot töltöttetek az Egyesült Államokban, ahol szintén a zene állt a középpontban.

– Andrissal van egy közös zenekarunk, amiben billentyűsünk, Pénzes Máté is közreműködik. A készülő új album stúdiómunkálatai zajlottak az USA-ban, ezen pedig én is szerepelek majd két duett erejéig. Nagyon inspiráló volt ez a pár hét, jólesett kiszakadni az itteni hétköznapokból. Imádtam, hogy mennyire központi szerepet játszik a zene sokak életében, a kinti benyomások biztosan visszaköszönnek majd a Blaha-dalokban is.

Akusztikus koncert Gyenesdiáson

Barbi azt is elmondta: igyekszik testtudatos lenni, amire azért is van nagy szükség, mert a sok színpadi mozgás igencsak megviseli a térdeit.

– Nem újdonság persze a sport számomra, tinédzserként és felnőttkoromban is végigkísért, de most sokkal céltudatosabb vagyok ezen a téren. A futást nem szerettem, nekem sokkal jobban bejön az egyéni, rehabilitációs edzésforma, amit most egy barátommal végzünk.

Az interjú közben velünk volt – és többször is magára vonta a figyelmet – Töpi, Barbi párjának minilabradorja is, aki rendszeresen elkíséri az együttest fellépésekre.

– Töpi mára már igazi bandatag, otthonosan mozog hangbeállásokon a színpadon is. Sokat utazik velünk, s mivel benti kutya, gyorsan feltalálja magát bárhol. Nélküle már el sem tudjuk képzelni az életünket, Andris is mindenhova magával viszi. A Blahalouisiana igazi állatbarát zenekar, Jancsó Gábor a cicákért rajong, a többieknek – Lacit kivéve – kutyájuk van.

Érzelmi húrokat pengetve Egerszegen. Szajkó András, Schoblocher Barbara és Jancsó András a VMK színpadán

A beszélgetés további részében a zenekar férfitagjait faggattam többek között arról, milyen lesz majd a Blahalouisiana készülő, 5. albuma. A magyar dalszövegeket író Szajkó András szerezte a januárban megjelent legújabb dal, a Kedvenc rögeszmém szövegét is.

– A dal fő témája a párkapcsolati vámpírság: úgy vélem, a „nagy Ő” hollywoodi mítoszához foggal-körömmel ragaszkodni nem jó dolog, hiszen minél jobban kötődünk valakihez, annál rosszabbul járhatunk a párkapcsolatban. Arról szól a dal, hogy ez egy öngyilkos mítosz, s a hozzá forgatott klipben is ezt igyekeztünk megjeleníteni – magyarázta a zenekar szólógitárosa.

A banda a Kobuci Kertben

Az új albumról eddig két dal ismert, a harmadikon most dolgozik gőzerővel a banda, hiszen április 21-én szeretnék már eljátszani az új dalt. S hogy vajon mennyire lesz „karcos” az új album, arról már a zenéket nagyrészt jegyző Jancsó Gábor basszusgitáros számolt be.

– Úgy néz ki, körülbelül 10 szám lesz az ötödik albumunkon. Az ötletek és hangszerelések a próbatermi gyakorlások alatt dőlnek el igazából, ez a legizgalmasabb folyamat. Picit több lesz a karcosság, mint korábban. Mivel a tavaly februárban forgatott „Sokat bír” című slágerünk nagy sikert aratott, ezt kihasználjuk az új albumon is. Mivel koncerten is nagyon jól szól a „Sokat bír”, két új dalunk, az „Éllek túl” és a „Kedvenc rögeszmém” is ennek a stílusnak a jegyében készült; de nem lesz kizárólag ilyen az új anyag. Színes és változatos lesz, a legújabb dalt pedig, amit most próbálunk, az áprilisi budapesti koncerten be is mutatjuk majd. A nyár végére tervezzük, hogy megjelenik az új album, amit a Budapest Parkban szeretnénk bemutatni augusztus végén.

S hogy milyen vicces kalandokba keveredett a zenekar az elmúlt években? Jancsó Gábor megosztott velünk néhány ilyen típusú kulisszatitkot is.

– Turnémenedzserünk, Gergő ragasztja ki minden koncert előtt a setlisteket. Egy korábbi pécsi koncerten egyszer nem mindenkinek volt azonos, ez elég vicces pillanatokat okozott… Barbi rendszeresen oda szokott menni dobolni Ádámhoz, aki észrevette, hogy mindig a jobb oldali cintányér törik el, ahol Barbi tevékenykedik. Mivel nem olcsók ezek a hangszerek, végül Barbi kapott egy kicsit törött sajátot, amit ilyenkor üthet és ami csak az övé, ezzel megoldódott a probléma. Nekem az egyik cipőmet lopták már le rólam a színpadon, de a koncert végére azért visszakaptam – neveti el magát Jancsó Gábor.

A banda tagjai már több mint egy évtizede nagyon jó barátok, amihez hozzájárul, hogy sok időt töltenek együtt, s részben közösek a hobbijaik is. A rengeteg fellépéssel járó hajtáshoz viszont a jó kondi és a kiegyensúlyozottság sem árt, így a fiúkkal is szót ejtettünk arról, ki mivel tölti szabadidejét, mi kapcsolja ki a hétköznapokban.

A Zeneakadémiát is végzett Jancsó Gábor hétfőnként új zenéket szokott keresni, hogy fenntartsa az inspirációt a zeneszerzéshez. A másik nagy szerelme a foci, kiskora óta szurkol a Fehérvárnak, illetve nemcsak nézi, de űzi is a sportágat. Emellett a margitszigeti futókörön is gyakran megtalálhatják a rajongók, s éjszakánként nagyon szeret zongorázni is – bár ebben nem tartja magát tehetségesnek.

A dalszövegíró Szajkó Andrásnak is a futás az egyik hobbija. A másik a meditáció – ahogy mesélte, egyik felpörgeti, a másik lenyugtatja. „Szaja” emellett rengeteget olvas, nagyon tájékozott a fizika világában – vele bármikor el lehet beszélgetni például a kvantumfizika és a világegyetem keletkezésének rejtelmeiről is.

Pénzes Máté, a zenekar rang­idős billentyűse egy zeneiskolát igazgat és rengeteg zenei projektben vesz részt. Szabadidejében szívesen fest, egy kedvenc festője képeit festi újra saját stílusában. Emellett a sportra is jut ideje, edzőterembe jár.

Mózner László gitáros az angol nyelvű dalokért felel, civilben tolmács-fordító, aki sokat dolgozik. Kikapcsolódásként pedig ő is a focit emelte ki, ám ő játékkonzolon kergeti a labdát. Zenésztársai elmondása szerint nagyon szeret rapelni és beatboxolni is, és egyöntetűen úgy nyilatkozott a zenekar, hogy neki van a legjobb humora a bandában.

Juhász Ádám általában megbújik a dobok mögött, pedig egy nagyon izgalmas személyiséghez van szerencsénk. A srácok szerint igazi „zenebohóc”: korábban szaxofonozott, de tud gitározni és zongorázni is a profi dobtudás mellett. Nemrég hű társra lelt egy aranyos kutyus személyében, így mostanában rengeteg időt tölt vele, de nagyon szeret masszázsra is járni az edzőtermi órákat követően.

A tavasz során mozgalmasan telnek a zenekar napjai: folyamatosan dolgoznak az új dalokon, sok időt töltenek a próbateremben, hétvégenként pedig járják az országot. Schoblocher Barbara pedig nagy fába vágta fejszéjét: gyerekkori álmait követve kipróbálja magát az egyik kereskedelmi csatorna zenés show-műsorában. Az első négy műsorban Barbi több alkalommal kapott már maximális pontszámot a zsűritől és rengetegen támogatták szavazatokkal is, így jó esélye van arra, aminek kapcsán jelentkezett a műsorba: hogy alternatív zenészként széleskörűen megismerik majd nemcsak őt, hanem zenekarát is országszerte.

Az elmúlt hónapokban kétszer is találkozhattak Zalában az együttessel a rajongók: előbb Zalaegerszegen egy remek hangulatú klubkoncerten, majd Gyenesdiáson a moziban megtartott, intimebb akusztikus koncerten. Hamarosan ismét ellátogatnak hozzánk: április elsején Nagykanizsán lépnek fel tavaszi klubturnéjuk keretei között, ahol már az új album dalai is felcsendülnek.