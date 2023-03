Ennek során többek közt kitért arra is, hogy egyes Kárpát-medencei Árpád-kori templomok nemcsak a liturgikus szertartásrend miatt épültek kör alakúvá, hanem az ily’ módon kialakított szakrális terek gyógyító helyekként is szolgáltak. A témában több publikációt is megjelentető előadó szerint ezek a körtemplomok vagy rotundák gyakran olyan kicsi alapterületűek voltak, hogy az azokban megtartott szertartásokon a befogadóképességük miatt a köznép nem is vehetett részt minden esetben. A témát a népfőiskola 2023/24. évfolyamán tovább boncolgatják.

Iharosban legközelebb, e hét szombatján, 18 órától Időjárásjelentés a népi megfigyelések tükrében címmel az IharosMet weboldal szerkesztője, Balázs Ferenc tart előadást, majd rá egy hétre a Kárpát-medence épített örökségével foglalkozó Gondos Béla tart mongóliai úti beszámolót.