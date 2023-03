A cigány népmesén alapuló történetből a Blattner Géza-­díjas Veres András írt és formált bábszínházi darabot, amit meg is rendezett. A Tündérkeresztanya a Griff Bábszínház idei évadának záródarabja, a részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót.

– Fontos a népmeséket időről időre elővenni, mert olyan bölcsességgel szolgálnak, amit feladatunk átadni a legkisebbeknek – fogalmazott Veres András. – Ezek a mesék folyamatosan változnak, minden korosztály átszűri magán és alakítja formáját, mondandóját. Ezért jelent kihívást a népmese, hogy ne skanzenszerűen konzerválva, hanem a mai gyerekek számára befogható hangzásvilággal, látvánnyal mutassuk be – tette hozzá.

– A Tündérkeresztanya fejlődéstörténet, a mese egy szegény özvegyasszony fiáról, Zsigáról szól, születésétől egészen a boldogsága megtalálásáig. Eljut Aranyországba, elnyeri a királylány, Zsuzsi kezét és az Aranyország királya lesz. Tipikus mesekezdet a volt egyszer egy szegény asszony… Erről is szól ez a darab, ezért igyekszünk megmutatni a mellettünk létező szegénységet is, de ezzel nem ijesztgetni akarjuk a gyerekeket, csak láttatni, hogy ez nem valami ködbe vesző, megfoghatatlan dolog, hanem a valóság – mondta. Zsiga innen indul, a társadalom perifériájáról, és eljut a biztonságba, a szeretetteljes környezetbe. Ezért fontos megtanítani a gyerekeknek, ha kétségeik vannak, ha néha feladnák, mert úgy érzik, semmi sem működik, akkor is tovább kell menni. Ebben támasza Zsigának a Tündérkereszt­anya, aki újra és újra felépíti őt, mert minden epizód előtt az alvó, bunrakubábként megjelenő Zsigát rituálisan szétszedi, összerakja, ezzel mindig kicsit nagyobbra növesztve a fiút, mert a Tündérkereszt­anya csodákra képes.

A látvány és a jelmez Virág Vivien, a Budapest Bábszínház tervezőasszisztensének munkája. A zenét Takács Dániel írta, és hegedűvel a szombathelyi Keller Dániel Máté szólaltatja meg, aki a Tündérkeresztanyát formáló Szolnok Ágnes társa is a játékban. A rendező munkáját Matola Norbert segítette.

Szűcs István igazgató elmondta: az évad utolsó darabjának bemutatója szombaton 17 órától lesz látható.