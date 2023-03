A Hévízi virtuózok-sorozat első koncertjén Balázs Ádám (fuvola), Markal Eszter (ének), Szokol Liliána (fuvola) és Vasas Rebeka (furulya) lépett fel a Musica Antiqua Együttes kíséretében a városháza dísztermében. Mind a négyen kiváló országos versenyeredményekkel büszkélkedhetnek, s ígéretes művészi pálya előtt állnak.

– Szeretnénk ifjú tehetségeinknek lehetőséget teremteni arra, hogy itthon is bemutatkozzanak – bocsátotta előre Varga Endre művészeti vezető. – Iskolánkban sok olyan diák végzett, aki zenei pályán tanul, illetve olyanok is vannak, akik már művészként tevékenykednek. Őket szeretnénk visszahozni és bemutatni – itthon.

Vasas Rebeka furulyajátéka is lenyűgözte a közönséget

A koncerteket a Festetics György Művelődési Központtal s annak vezetőjével, Hermann Katalinnal karöltve szervezik. Mint Varga Endre elmondta, terveik szerint nyárig összesen három gálát szerveznek, és szeretnének a Hévízi virtuózokból hagyományt teremteni, hiszen nagyon sok tehetséges, fiatal muzsikussal büszkélkedhet a fürdőváros.

A közönség megöltötte a városháza dísztermét

– Komoly érték, ha valaki általános iskolás korában közel kerül a zenéhez – folytatta a Musica Antiqua vezetője –, mert kutatások bizonyítják, hogy később is más szemmel tekint majd a művészetre. Az pedig külön érték, ha valaki a zenei pályát választja. Sok művésznek készülő hajdani diákunk van, s azt hiszem, hosszú ideig nem fogyunk ki a szólistákból. Azt is tervezzük, hogy később a várossal kapcsolatban álló, ahhoz kötődő sztárokat is meghívunk.

Balázs Ádám és Vasas Rebeka is bemutatkozott a koncerten, jobbra Varga Endre

Varga Endre leszögezte: remek csapat dolgozik a művészeti iskolában, aminek ékes bizonyítéka számos kiváló versenyeredmény is. Például Balázs Árpádné és Holczerné Szabó Ágnes nagyon sokat tesz a fiatalok zenei fejlesztéséért. Mint mondta, ez csapatmunka, s kézzelfoghatóan rendkívül színvonalasan működik az általános iskola művészeti intézményegysége Hévízen.