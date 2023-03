A táj, a benne élő ember, a gazdag múlt, az arra reflektáló jelenbeli hagyományőrző törekvés, a természet, a sok dolgos hétköznap és a néprajzi kincseket rejtő ünnepnap a tárgya a novellának, a versnek, a minidrámának, illetve a fotográfiának. Egy szóval leírhatóan: Göcsej a téma.

Ez a célja a nyaranta rendezett Göcseji Dombérozó keretében kiírt irodalmi és fotópályázatnak, melynek szerzőit, alkotóit hívta beszélgetésre a szervező egyesület nevében Magai Ágota, Németh Ágnes, Szak Enikő, Kardos Ádám, valamint Tolvaj Márta zalaegerszegi önkormányzati főtanácsadó, aki a helyszín ötletgazdájaként is elkötelezett göcseji értékmentő.

Az alkotókat Magai Ágota köszöntötte, majd Németh Ágnes az irodalmi, Kardos Ádám pedig a fotópályázatról számolt be. Mindketten hangsúlyozták, az a lényeg, hogy megmaradjon a személyesen és kollektíven is őrzött mikroemlékszövet, amely közösséggé formálja a göcseji embereket. A rezonáló sikert jelzi, hogy három év alatt megháromszorozódott a pályamunkák száma, az pedig külön öröm, hogy az elszármazottak is jelentkeznek, hiszen ez bizonyítja a tájegység intenzív erejét, az életérzés érvényességét.

Az alkotásokat beküldők közül jelen volt Nováról Simon Balázs (fotó) és Horváth Gergely (fotó), Boronyák Attila (fotó és irodalom), Farkas László (irodalom), Balaton László (irodalom), Czigány Árpád (fotó), Kustánné Németh Erzsébet (irodalom), Márkus Katalin (irodalom), Gérczei Ildikó (irodalom), Vincze Tamásné (irodalom), Fercsák Lászlóné (irodalom). A szövegeket beküldők a pályamunkákat bíráló zsűritől is hallhattak biztatást, Karáth Anita, a Zrínyi-gimnázium költő-tanára és e sorok írója is megköszönte, hogy olvashatta az egyedi emlékeket is megidéző, különböző műfajú írásokat, melyekből néhányat később fel is olvastak a szerzők. A beküldött fotókat Literáti-Nagy Ferenc, Neményi Márton és Pezzetta Umberto zsűrizte, erről Kardos Ádám tájékoztatott.

A baráti beszélgetést megtisztelte jelenlétével a Göcseji Dombérozóban részt vevő falvak képviselői közül Eke László (Kávás), Péntek Katalin és Németh Dezső (Szilvágy), Bécs Tiborné (Kustánszeg).

A dombérozó két pályázatát idén is kiírják, lapunkban is közzétesszük a felhívást.