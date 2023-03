A program kezdetén Gáspár Lívia, a szervező intézmény vezetője és Horváth László polgármester is köszöntötte a megjelenteket. A szinte telt házas vetítésen bemutatott egyórás dokumentumfilm mindenki számára lebilincselő, érdekes, megdöbbentő és elgondolkodtató egy olyan betegségről, ami egyre több embert érint. Megszólaltak benne Alzheimer-kórral diagnosztizált betegek hozzátartozói, orvosok, akik úttörő szerepet játszanak hazánkban a betegség kutatásában és az orvoslásban, de megismerhették a nézők a példaértékű francia szociális rendszert is, ahol külön intézményeket alakítottak ki a betegek számára, valamint szó volt a magyar civil kezdeményezésekről is.

A vetítést követően Kollár István, a film készítője és a filmben is megszólaló dr. Menyhárt Miklós főorvos, a Magyar Alzheimer Alapítvány kuratóriumának elnöke beszélt a témáról és válaszolt az érdeklődők kérdéseire.