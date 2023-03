A Canischa Cronica három éve kifejezetten azzal a céllal alakult, hogy a Klaszán Sándor által írt, Thúry Györgyről szóló ének-zeneművet színpadon, méltó körülmények között, autentikus hangszereléssel és korhű hangzással is bemutassa. A jelenleg hét fővel működő együttes tagsága hosszas keresgélés után alakult ki, az alapító zenekarvezető mellé elsőként a többek közt tekerőlanton is játszó Kígyóssy Zoltán csatlakozott.

- Kanizsa várának legendás védőjéről a Thúry emlékév kapcsán írtam egy zeneművet – foglalta össze Klaszán Sándor. – Miután ez műfaját tekintve a históriás énekekhez állt közel, úgy gondoltam, hogy előadásához szükség lenne egy régizenét játszó formációra, s ne az akkori formációm rockzenei hangzása érvényesüljön. Kígyóssy Zoltán jelentkezése engem is meglepett, hiszen őt a Retro Party Boys billentyűseként ismertem, annak a zenekarnak a tagjaként, amely Shadows-dalokkal lépett fel, s nem is tudtam róla, hogy tekerőlanton is játszik.

Kígyóssyí Zoltán akkor már nyolcadik éve tanulta ennek a korai középkorból származó hangszernek a kezelését, de tudását a Canischa Cronica létrejöttéig sehol nem tudta kamatoztatni. Az új zenekarnak azonban hamar meghatározó tagjává vált, zenei arculatának kialakítását is jelentősen segítette.

- Ahogy hallgattuk a kor zenéjét, illetve amikor utánaolvastunk a reneszánsz világnak, egyre inkább tudatosodott bennünk, hogy nagyon gazdag zenei kultúrával rendelkezett – folytatta Klaszán Sándor. – Mátyás korában a magyar uralkodó hívására nagyon sok zenész érkezett a királyi udvarba, s bár a csatákról, történelmi eseményekről szóló históriás énekeket mint zenei műfajt másutt is ismerték, de a várvédő kapitányok hőstetteit bemutató, egy-egy személy cselekedetei köré szőtt dalok csak itt, Magyarországon fordultak elő ilyen mennyiségben. Ez egyfajta hungarikum, amit érdemes lenne akár kutatni is. Ebben a zenekar tagjai a legmesszebb menőkig egyetértenek, így a Thúry György életéről szóló ének-zenemű mellett további históriás énekekkel, Balassi Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén által írt dalokkal, középkori ugróstáncokkal, magyar ungarescákkal, illetve virágdalokkal egészítettük még ki a műsorunkat.