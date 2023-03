A közönség éppen az 1995-ös megalakulás évfordulóján, vagyis április eljesén találkozhat az együttesel, a Keresztury VMK-ban. A legutóbbi lemez (Szegek a szívemben) Tuti buli című dalához készült adaptáció pedig néhány nappal ezelőtt megjelent már a közösségi médiában, az együttes internetes felületein.

– Annak idején azért volt fontos klipet csinálni, hogy esetleg beférkőzhessünk egy-egy zenés tévécsatorna műsorába – mondta a Zaklatás énekese és vezetője, Tenki Zoltán. – A világ azóta nagyot változott, de a klip fontos műfaj az internet világában is. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek sokkal szívesebben kattintanak és hallgatnak meg egy-egy számot, ha „film” is van hozzá. Ezért gondoltuk, hogy a születésnapunkat ezen a módon is emlékezetessé tesszük.

A múlt század 20-as éveinek hangulatát, a gengszter-fílinget idéző klip létrejöttében barátok, köztük a Road Wanderers motoros klub tagjai segítették az együttest.

A szombati koncert előtt este nyolc órakor nyitják a VMK Caffe kapuit, előzenekarként a Vearson együttes lesz hallható.