A kanizsai Thúry Vitézlő Oskola ingyenesen látogatható felolvasó maratonnal készül, melyet az oskola Ady utca 1. szám alatti bázisára szerveztek meg. Szintén díjmentesen bárki bekapcsolódhat Zalaszabarban a közösségi színtér és könyvtár és a Zalaszabarért Egyesület szervezésében 25 órán keresztül tartó felolvasásba a Margaréta házban található könyvtárban. Utóbbi helyszínen Balogh Andrea főszervező elmondta: bár eredetileg csak Wass Albert műveiből lehetett részleteket felolvasni, a látogatóik már bármely magyar író vagy költő alkotásából bemutathatják kedvenc részletüket.

– Az utolsó három órában, vagyis február 25-én (szombat) 16 órától meghívott vendégekkel színesítjük a versmaratont – folytatta. – Kardos Ferenc, a kanizsai Halis-könyvtár igazgatóhelyettesének idézetét jelnyelvre is lefordítják. A könyvtáros Farkas Tibor gitározik és megzenésített verseket énekel, de korábban a településünk más helyszínein elszavalt, videóra rögzített verseit is levetítjük. Sőt, tovább színesítve a felolvasást, néhány költeményt még angol nyelven is előadunk. Zárásként a szózatot és a Boldogasszony Anyánk kezdetű népéneket énekeljük el közösen.