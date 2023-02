– Nincs olyan év, hogy a múzeum gyűjteményeiből legalább egyszer ne mutassunk be festményt vagy egyéb képzőművészeti alkotást – mondta Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus, a kiállítás kurátora. – A képzőművészeti anyagunk kétharmada festmény, rajz, grafika, metszet, a a fennmaradó részbe pedig kis­plasztikák, szobrok, domborművek, faragások tartoznak. Szintén gazdag a Brunner-gyűjtemény, képzőművészeti része 925 festményt, vázlatot, grafikát tartalmaz. Emellett még a művésznők személyes tárgyai, könyvei, fényképei, magyar nyelvű levelezései is ide tartoznak, amelyek további több ezer darabot tesznek ki. Nem feledkezhetünk meg a Z. Soós-gyűjteményről sem, amely több mint 700 darabot számláló festményével szintén fontos egységet alkot. Büszkén mondhatom, van miből válogatnunk, van mit bemutatnunk, de a nagy mennyiség miatt sok a restaurálásra, megújulásra váró darab is.

Hozzátette: lehetőségeikhez mérten minden évben igyekeznek néhány festményt restauráltatni, ebben mindig kaptak anyagi segítséget a várostól, például a kulturális keret pályázaton rendszeresen támogatták restaurálási szándékukat. Viszont a múzeum saját forrásból is áldoz a nemes feladatra. A gyűjtemények azonban „népesek”, az állagmegóvási, restaurálási munkálatok még közel sem értek véget.

– A kiállított festményeket az utóbbi években restauráltattuk, mindegyik a fővárosi Fazekas Gyöngyi okleveles festő-restaurátor művész keze munkáját dicséri – folytatta Szmodics-Tugya Beáta. – A festmények nem egykorúak, készítésük a 19. század elejétől a 20. század elejéig keltezhető, eltérő méretű és minőségű hordozóra, vászonra készültek. A képek többsége rossz állapotban, szakadtan, lyukasan, piszkosan várta a felújítást. Átlagosan 150 év szennyeződése rakódott rájuk. A restaurálás során a szakember kísérletet tesz arra, hogy a hibákat kijavítva legyen olyan szög, ahonnan nézve azokat nem lehet látni. Komoly és értékes a munkája, óriási tudás, tapasztalat és nem utolsósorban tehetség kell hozzá.

A legkorábbi darabok az úgynevezett Biedermeier-portrék. A kifejezést az 1815-től 1848-ig terjedő időszak művészetének megjelölésére használják. Magyarországon, főleg vidéken a biedermeier a 20. század elejéig megfigyelhető, hiszen a polgárság anyagi megerősödése és ez irányú igényének kialakulása is a 19. század második felére, a dualizmus idejére tehető. Egy-egy portré elkészíttetése pedig akkoriban sem volt olcsó. Magyarországon a kor csekély művészeti „szükségletét”, amely csupán egy-két arckép megrendeléséig merészkedett, eleinte főként Bécsből idelátogató művészek szolgálták ki. A Bécsben, Londonban tanulmányaikat végző és jelentős művésszé fejlődő mesterek, Borsos József, Kovács Mihály, Barabás Miklós, Brocky Károly, itthon csak hatalmas küzdelmek árán érvényesülhettek. A legkiemelkedőbb Barabás Miklós (1810-1898) művészete, akinek e stílus keretei között is sikerült időtálló és európai szintű műveket alkotnia.

– Mivel a festészet elsődleges célja a lelki élet ábrázolása volt, a háttér kidolgozására nem sok figyelmet fordítottak – mesélte. – Az arcképet enteriőrbe helyezték, de ez a színekben visszafogott, közömbös háttér csak arra szolgált, hogy az arc minél jobban kiemelkedjék. Majdnem teljesen háttérbe szorul a ruha részletes kidolgozása is, amit ezzel szemben a klasszicizmus és a rokokó egyaránt fontosnak tartott. Szerepe csak a női ruhának van, mivel az hozzájárul a női báj emeléséhez. A férfiak ruházatának uralkodó anyaga a posztó, színei a szürke, a fekete, a barna vagy más sötét színek. A kor arcai simák, porcelán finomságúak, a formák lekerekítettek, fénylők. Nem irtóznak az öreg, csúnya ember bemutatásától sem.

A március 4-ig látható kiállításon bemutatott portrék között kis- és nagyméretű alkotások is találhatók. A történész-muzeológus szerint a festmények többsége a Thúry-múzeum régi, 1945 előtti anyagából származik, történetükről, múzeumba kerülésükről semmit sem tudnak. Többségük a 19. században készült, annak közepén, illetve az 1860-70-es években, sőt még a századfordulón is. Nemegyszer igazi nyomozómunka egy-egy festmény történetére, az ábrázolt személy kilétére rábukkanni.

– A restaurálás során a leltárkönyvben csak ismeretlen férfi portréjaként, illetve ismeretlen nő arcképeként szereplő személyek kilétét is sikerült tisztázni – mesélt a nem mindennapi történet felgöngyölítéséről Szmodics-Tugya Beáta. – Így derült fény arra, hogy Teleki László és Brunszvik Teréz egy-egy félalakos portréja újult meg. A Teleki-kép kapcsán került pont egy történet végére: mint ismert, Teleki László 1861-ben öngyilkos lett. Halála után gyászünnepet akartak rendezni Nagykanizsán, de Szakonyi József akkori rendőrkapitány megtagadta az engedélyt. A rendőrséget kijátszva egy mulatságra kértek engedélyt „a festőművészet előmozdítása” céljából, egy képet akartak festetni egy közintézmény részére. A Zöldfa vendéglőben tartott összejövetelen népes közönség vett részt, ahol mindenki tudta, hogy Teleki arcképére gyűjtenek. S ekkor Horváth Gyula „Teleki László gróf halálára” címmel egy kis füzetet is kiadott. A mulatság jövedelméből és a felülfizetésekből hamarjában megfestették Teleki László arcképét. A rendőrség, értesülve erről, kihallgatta Horváth Gyulát, és a festményt elkobozta. Halis István leírása szerint Szakonyi rendőrkapitány azt a saját lakásán tartotta, majd Deák Ferenc húsvéti cikkének megjelenése (1865) után – sokak meglepetésére – a rendőrségi hivatalban függesztette ki. Amikor 1873-ban elhatározták, hogy új neveket adnak Kanizsa utcáinak, Szakonyi javasolta, hogy az addigi Pécsi (Soproni) utcát Telekiről nevezzék el.

Szmodics-Tugya Beáta hozzátette: a kép az I. világháború idején még a városháza épületében működő városi rendőrség hivatali szobájában függött. Későbbi sorsát nem ismerték. A kiállításban látható festményt 1955-ben, a képzőművészeti gyűjtemény kialakításakor leltározták be ismeretlen díszmagyaros férfi mellképeként a Városi Múzeum 1945 előtti, régi anyagából. Hátoldalán a vászonra ragasztva Mikolasch Sámuel magyar és német nyelvű hirdetése olvasható: „Maler & Photograph in Gr. Kanizsa. Felvállal mindennemű templom-, szoba és czimtábla festeményeket ugymind minden befestési munkákat is”.

– A kép valószínűleg Halis vagy a piarista tanárok múzeumvezetése idején került a Városi Múzeumba – tette hozzá a szakember. – A II. világháború alatt súlyos veszteség érte a gyűjteményeket, a leltárkönyvek is megsemmisültek, így nehéz volt a megmaradt műtárgyak meghatározása. A festmény 2016-os restaurálása során a Teleki Lászlóról készült metszeteket követő ábrázolás alapján sikerült beazonosítani a képet, mely nagy valószínűséggel az 1861-ben készíttetett portré.