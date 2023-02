Tavaly a Nemzeti Művelődési Intézet 15-féle szakkört hirdetett meg, melyek közül a csatlakozó települések csoportjai választhattak. Szentgyörgyvölgyön a quillingre esett a választás. A papírcsíkokkal való díszítés a szerzetesektől ered. A maguk által vágott papírcsíkokat libatollakra tekerték, így érték el a kívánt formát. A mai használatban már csak a papír szolgál a technika kiteljesítésére. Igazán szép formákat lehet ezzel a technikával előhívni, a szentgyörgyvölgyi és a környékbeli szakkörösök már egészen nagy gyakorlatra tettek szert ebben.

– Tavaly hímeztünk a szakkörön, nagyon jól sikerült, és már akkor megbeszéltük, hogy folytatjuk. Szinte ugyanaz a társaság gyűlt össze megint, és most a quillinggel foglalkozunk – mondta Németh Gabriella közművelődési szakember. – Mindannyiunknak nagyon tetszik ez a technika, bár meglepetést is okozott, hiszen azt gondoltuk, jóval egyszerűbb, és rövidebb idő alatt is ki lehet alakítani azokat a formákat, melyeket a tematika alapján készíteni kell, aztán kiderült a gyakorlat során, hogy jóval több időt vesz igénybe. Egyébként nem nehéz a quilling, csak aprólékos, sok apró elemet kell kivágni, összeilleszteni, ráadásul mutatósan, hogy szép legyen. A munkához számos eszközt és sok papírt is kaptunk.

A csapat hétfőnként találkozik, egy-egy alkalommal 3-4 órát is eltöltenek a papírcsíkok dísszé varázsolásával, közben saját ízlésvilágukat is megjelenítik a munkákon. A jó hangulatú összejövetelek mindenki számára kikapcsolódást jelentenek, mint mondták, olyan gyorsan elmegy az idő, hogy fel sem tűnik.

Januárban a művelődési intézet Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének 200. évfordulójára emlékezve, és az országos programsorozathoz kapcsolódva, alkotói pályázatot hirdetett a szakköri közösségeknek, erre, valamint a Petőfi-emlékév alkalmából közzétett felhívásra is közös munkát készítettek a szakkör résztvevői. Közben haladnak a tematikának megfelelően, ott jártunkor már a 20 alkalmas szakkör felénél jártak, ám mivel elég időigényes a quilling, lehet, hogy ráhúznak még - mondták, közben a farsang jegyében álarcon dolgoztak, amit mindenki saját ízlésének megfelelően díszített.