„Göcsejben hát mi terem? Barátság van és szerelem” – vallotta egy helyi népi író valamikor, s ezekkel a gondolatokkal, érzésekkel találkoztak január végén amolyan munkamegbeszélésen Teskándon a Göcseji Dombérozó programsorozat szervezői. Jól bevált szokás, hogy az év elején a tervek, míg a rendezvények végén az összegzés miatt beszélik át az élményeket, tapasztalatokat.

- Egy Drive-munkafelületen dolgozunk együtt mostantól, az elektronikus naptárban minden résztvevő láthatja a másik programjának időpontját, témáját, a meghívott vendégek névsorát, a fellépőket. Így tudjuk kiküszöbölni a rendezvények összecsúszását. A felületen egyúttal mindenki egy kattintással elérheti Gönczi Ferenc és Bíró Friderika neves néprajzos könyvét, melyekből ihletet, ötletet meríthetünk, információhoz juthatunk. Ezen kívül sokkal dinamikusabb, egyértelműbb lesz a programfüzetünk, finomítjuk a marketingünket is. Természetesen a beszélgetés alapját a fő motívum, a programsorozat vezérfonala adta. Tavaly Göcsej népi építészetének kincseit választottuk témának, s ugyanez marad a középpontban. Úgy gondoljuk, hogy nem merítettük ki teljesen ezt a témát, nem tudtunk ebből eleget megmutatni. Sőt, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy pár évig még maradunk az épített értékeinknél. Sok minden más mellett fejleszteni szeretnénk az önkéntességet is.

Megtudtuk, hogy bővült a csapat, így 2023-ban immáron 33 településen zajlik a Göcseji Dombérozó, általában 20-22 település kínál egy adott évben programot. Nem kell bemutatni senkinek a Tündérkert mozgalom alapítóját, Kovács Gyula erdészt, így a szervezők számára is megtiszteltetés, hogy előadásaival részt vesz a rendezvényen.

Tavaly Nagylengyelben a göcseji népi építészetet fotótárlaton mutatták be.

Fotós: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap-archív

- Rendkívül sokkoló azt hallani, amikor Kovács Gyula arról beszél, hogy Göcsej a 24. órában van, ám mégis főleg ez ad inspirációt ahhoz, hogy folytassuk az értékek óvását. Lehet, hogy ő a gyümölcsészet szempontjából közelíti meg ezt a kérdést, de ugyanaz a mondanivaló: újjá kell éleszteni és átmenekíteni a hagyományokat, amíg lehet. Örülünk, hogy mindig van olyan valaki, aki az ügy mellé áll. Tavaly óta egyébként fő támogatónk a Naste Bau Kft., Kovács Dezső cégvezető - aki egyébként szintén „dombérozó” - kifejtette, hogy milyen értékteremtő, értékmentő szemlélettel kíván a mecénásunk lenni. Még az én generációm sem tud eleget Göcsejről, ezért muszáj olyan szakemberekkel konzultálni, akik erről sokkal többet tudnak. Van hiányosságunk, van még felzárkózni valónk, ez tény, ám évről évre próbáljuk teljesebbé tenni a kínálatot.

Magai Ágota nemrég felvette a kapcsolatot az Őriszentpéteren élő Sülyi Péterrel, az őrségi Hétrétország Köztivál megálmodójával. A Dombérozó Egyesület és a Göcseji Civil Társaság elnöke úgy véli, a két tájegységnek – minden sajátosságuk vagy különbözőségük mellett – közös ponton is kapcsolódniuk kellene.

Kalapács koncert Gellénházán

Fotós: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap-archív

- Jó lenne, ha együtt mutatkozhatna be Őrség és Göcsej, a két egymás mellett lévő tájegység. Már nevet is adtunk Péterrel ennek a kezdeményezésnek: Őrség-Göcsej Átjáró. Vannak hasonló témáink, értékeink, szó szerint átjárást találunk mindkét oldalon. Fontos, hogy nevet adjunk neki, mivel így tudunk mellé gondolatokat, terveket kapcsolni. Ez a munka most folyamatban van, közös pályázati projektek is szóba kerültek Nyugat-Dunántúl két meghatározó tájegysége kapcsán. Úgy tervezzük, hogy a saját rendezvényeinken alkalmat adunk a kölcsönös bemutatkozásra, ajánljuk egymást, a későbbiekben akár külön programmá válhat a közös kezdeményezés. A partnerek is úgy gondolják, hogy ez az együttgondolkodás, kapcsolat mindkét tájegység jövőjét szolgálja, persze Őrségnek nem kell akkora hírverés, Göcsejnek még igen.

Szóba került még, hogy a Göcseji Dombérozót szeretnék a Zala Vármegyei Értéktárban szerepeltetni. Ennek az az útja, hogy először el kell fogadtatni települési értéknek, majd a későbbiekben vármegyei értékké nemesülhet. Végül ne feledjük azt sem, hogy idén is meghirdetik a szépirodalmi- és a fotópályázatot. 2020-ban tették közzé az első felhívást, azóta szép számmal érkeztek művek. Ideje tehát, hogy lassan publikálják őket, ennek mikéntjéről konzultálnak még.

Scheiber Ildikó, Nagylengyel polgármester köszöntötte a részvevőket, aki a népi építészeti fotótárlat létrejöttét ismertette.

Fotós: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap-archív

- Egy ekkora programsorozatot nem könnyű szervezni, fenntartani, ez tény. Mégis hangsúlyoznám, hogy olykor a nehéz anyagi helyzetet felülírja a kreativitás, az emberek együttgondolkodása. Könnyebb természetesen rendelkezésre álló forrásból dolgozni, ám nem lehetetlen szűkösebb büdzsével sem értékeset kínálni, teremteni. Végül egy újdonságra hívnám fel a figyelmet: az első hétvégén online jegyértékesítést szeretnénk, a többi napon hagyományos módon lehet jegyet váltani, ahol belépőhöz kötött a programon való részvétel. Jellemzően még többnyire ingyenes, vagy becsületkasszával működő a kínálat. Ezzel is az a célunk, hogy nagyobb hírverést kapjon a Göcseji Dombérozó, ami egyébként tapasztalataink szerint egyre szélesebb körben ismert, sokan hallottak róla, s számunkra ez nagyon biztató – tájékoztatott Magai Ágota.