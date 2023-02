A Jégkorszak című kiállításon a Magyar Természettudományi Múzeum anyagát bemutatva segítenek a jégkorszakról pontos képet kapni, és eloszlatni a tévhiteket is. A tárlaton különleges tárgyak, gerinces ősmaradványok, tudományosan hiteles rekonstrukciók segítségével mutatják be a legutóbbi jégkorszak környezeti hatását, nyomait. Feltárulnak az utolsó 2,5 millió év klímaváltozásai, a jégtakaró mozgása a kontinenseken. Sorra veszik az állandóan változó, olykor szélsőséges környezeti feltételek között élő állat és növényvilág alkalmazkodási stratégiáit. Részletesen szólnak arról, hogy az ember természetátalakító tevékenysége mikor, milyen mértékben hagyott nyomot a Földön. A kiállítást interaktív elemek, tudományos rekonstrukciók és valódi ősleletek nagy száma teszi különlegessé. Zalaegerszegiek számára külön érdekesség, hogy a gazdag anyag részeként látható az 1900-ban a Hosszú-Jánkán előkerült mamut egy nyakcsigolyája és egy felkarcsontja is.