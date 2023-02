– A tragikus sorsú Aral-tó és a Selyemút mesés városai – Khíva, Szamarkand, Buhara – a nyugati oldalon, a sassal való vadászat terepe, a Tien-san, azaz Mennyei hegység valóban mennybe törő ormai a keletin – idézi fel a tavaly augusztusi utazás részleteit lapunknak Vargha Márk vezető elemző, hozzátéve: Közép-Ázsia öt országa közül a könnyebben megközelíthető három, Üzbegisztán, Kazahsztán és Kirgizisztán a kalandvágyó magyar turisták többsége körében máig szinte ismeretlen terület. – Kutatóként, a kulturális kincseket és természeti csodákat vagy épp mementókat mellőzve és három nagyvárosra koncentrálva azonban ismerősként köszönnek ránk a lakók Taskentben, Almatiban és Biskekben is. Nemhogy nem keverik össze Bukarestet Budapesttel, mint azt a nyugati féltekén sokszor tapasztalni, de széles mosollyal, távoli rokonként üdvözölnek – fogalmaz.

Vargha Márk kiemeli: a Mathias Corvinus Collegiumban működő intézetek közül a Migrációkutató Intézetet alapították legrégebben, 2015-ben. Bár az ott dolgozó tucatnyi kutató többsége alapvetően az Európai Uniót és az Egyesült Államokat érő határsértésekkel, az integrációs problémákkal, valamint afrikai, közel- és közép-keleti származási országok temérdek problémájával foglalkozik, 2022 augusztusában hármuknak – Vargha Márknak, Kovács Blankának és Gönczi Róbertnek – lehetősége adódott arra, hogy a közép-ázsiai régión belüli legális migrációt, azaz munkaerő-áramlást is vizsgálják. Nem csak turistaszemmel néztek körül tehát a három posztszovjet köztársaságban, s számtalan helyi és nemzetközi szervezettel való találkozók során szereztek információkat. Tapasztalataikat Budapest, Miskolc, Kecskemét, Békéscsaba, Veszprém, Ótátrafüred és Szombathely után, Szeged előtt, most Zalaegerszegen is megosztják.

„Az ember, akinek szívdobbanásába belerengett a világegyetem" – vajon ki írta kiről? Meg lehet-e tanulni egy egymillió soros eposzt kívülről? Isznak-e az üzbégek vodkát? No és igaz, hogy a kirgiz pásztorok lovon élnek? Heti hány órában tanulhatják anyanyelvüket a kínai kisebbséghez tartozó kisdiákok? Hogy bánnak a tálibok elől menekülő afgánokkal? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a másfél órás, vetítéssel egybekötött élménybeszámoló során csütörtökön 17 órától az MCC zalaegerszegi központjában (Dísz tér 7., I. emelet).