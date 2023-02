Kedden az Erdődy-Hüvös kastély konyhájában 6 kiló lisztből sütötték a fánkot, minden feladatnak megvolt a felelőse: a háziasszony szerepét és a főzést Dömötör Józsefné Éva vállalta; Salamon Károlyné Ildi, Gulyás Erzsi és Ekler Józsefné Kati dagasztotta; Simon Lívia és Pesti Tiborné Zsuzsa szaggatta; Szakács Jenőné Marika sütötte; Salamon Gyuláné Erzsi porcukorral hintette meg a fánkot; Németh Szilveszterné Ildikó, a klub vezetője pedig mindenkinek kézre adta, amire szüksége volt.

A város vezetői az idei húshagyó kedden is Botfán ebédeltek. A képen középen Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere, mellette Gecse Péter alpolgármester, a részönkormányzat vezetője és dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetség zalai megyei szervezetének elnöke

- Büszke vagyok a nyugdíjasainkra, civil szervezeteink közül nemrég a tollfosztóval ők nyitották az évadot, s az eredeti receptekkel ezúttal is egy régi falusi hagyományt elevenítettek fel. Fiatalos lendületük ragadós, a mai nappal is 3 új taggal bővült a klub. Amúgy a fiatalság sem henyél, már készülünk a március 15-ei ünnepségre, s tervezzük, hogy a jövőben a gyerekeinket, a nyugdíjasokkal pedig az unokákat is bevonjuk rendezvényekbe - fogalmazott Gecse Péter mint a településrészi önkormányzati vezetője.

Ezúttal az Erdődy-Hüvös kastély konyháján készült a botfai fánk. A képen (b-j) Gulyás Erzsébet, Dömötör Józsefné, Németh Szilveszterné, Salamon Gyuláné és Simon Lívia

Botfán az is farsangi hagyomány, hogy a húshagyókeddi ebédre meghívják a város vezetőt is, akik Balaicz Zoltán polgármesterrel az élen szokásukhoz híven ezúttal is elfogadták az invitálást.