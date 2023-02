A lélek magyar formái – Műveltségünk hat alappillére címmel tarja hat önálló, de egymással szoros kapcsolatban álló kötetének közös bemutatóját pénteken 17 órakor a lendvai Bánffy Központ előadótermében Pap Gábor művészettörténész. A kötetek között szerepel olyan is, amely a veleméri templomról, illetve az Őrségben is elterjedt festett kazettás mennyezetekről szól, de a szerző többek közt a Szent Koronáról, Csontváry Kosztka Tivadar munkásságáról, a magyar népművészetről, illetve a magyarszentmiklósi aranyedények képírásba foglalt üzeneteiről is kifejti gondolatait.