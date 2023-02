Portálunk arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi-versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Idén ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Néhány adat, érdekesség a költőről:Petőfi Sándor 1823 január 1-jén született Kiskőrösön, 1849. július 31-én hunyt el Fehéregyháza környékén. Költő, forradalmár, nemzeti hős és a magyar költészet legkiemelkedőbb alakja. Közel ezer(!) verset írt rövid élete alatt. Próbálkozott a színészettel, vándorszínészettel, fordítóként is tevékenykedett, de a költészetben tudott kiteljesedni igazán. Az 1848-as forradalom és szabadságharc vezéralakja. Megírta a Nemzeti dalt, összeállították a 12 pontot. Forradalmársága kötészetében is meglátszott (Egy gondolta bánt engemet, XIX. század költői, Föltámadott a tenger.) Bem 6000 fős serege 1849. július 31-én találkozott a 12000 fős orosz hadsereggel, mely a magyarok vesztét és Petőfi halálát okozta.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó személyiségeket is játékba hív, így reméljük, sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban. Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A „Melyik az Ön kedvenc Petőfi-verse?” sorozatot Az év zalai embere jelöltjeivel kezdtük, a következő napokban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek kedves költeményeket olvashatnak a zaol.hu-n.

Fritz Attila

Fritz Attila kedvenc Petőfi-verse:

ELSŐ ESKÜM



Fiú valék még, iskolás fiú,

Tizenöt éves; és az iskolázás

Rám nézve nyűg volt, nagy nehéz nyűg, amely

Rajtam napestig szomorún csörömpölt,

S még álmaimból is föl-fölriasztott.

Lerázni vágytam e nyűgöt magamról,

Lerázni vágytam minden áron azt.

Már akkor, akkor úgy szerettelek,

Olyan világ-fölgyujtó szenvedéllyel,

Mint most szeretlek, drága szent szabadság! -

Gondolkodám a mód felől: miként

Szakíthatnám le rólam a bilincset?...

Szinészek jöttek, s elhatározám

Közéjök állni és elmenni vélök,

El, habár a földhözragadt nyomor

Mindkét kezével átölelne is,

Habár apámnak átka és anyámnak

Könyűi lesznek útitársaim,

Csak hogy szabad, hogy független legyek.

S elmentem volna, ámde megtudá

E lázadó szándékomat tanítóm,

S az indulásnak napján elfogott,

És rám csuká szobámnak ajtaját,

S rab voltam, míg a színésztársaság

Határunkon túl messze, messze járt.

Sírás, könyörgés, lárma, mindhiába!...

Nem az fájt már, hogy nem leszek szinész,

De hogy maradni kényszerítenek.

A kényszerítés égett lelkemen,

Mint a görögtűz, olthatatlanúl.

Itt tettem első esküvésemet,

Nagy és szent esküt mondék börtönömben,

Hogy életemnek egy főcélja lesz,

S ez: a zsarnokság ellen küzdeni.

S ez eskü most is olyan szent előttem,

Amilyen volt az első pillanatban,

S verjen meg engem a hatalmas isten,

Verjen meg még a másvilágon is,

Ha valaha ez esküt elfelejtem!



Pest, 1847. április

Helvaci Ersan Dávid

Helvaci Ersan David színművész kedvenc Petőfi-verse

IVÁS KÖZBEN



Hányadik már a pohár?... csak

Ötödik?

Teremt' ugyse! becsülettel

Működik.

Máskor megfe-felelek kétannyinak:

S lábaim most már öttől is inganak.



Ing a lábam, a nyelvem meg

Elakad -

Torkom a therpomyléi

Szorulat,

Ledionas a bor, mely lecsepege,

Gondolatim... Sex... Rex... Xerxes serege.



Sehogysem t'om kifejezni

Magamat -

Azt hiszitek, hogy talán a

Bor miatt?

Ne higgyétek, édes atyámfiai,

Nekem a bor nem szokott megártani.



Nekem a bor hogymikép is

Ártana?

Hát hiába voltam volna

Katona?

Úgy biz, aki fölmarkolta, katona -

Mégpedig bakancsos voltam valaha.



Zöldhajtókás, sárgapitykés

Közlegény...

Egész a közlegénységig

Fölvivém!

Jó: bakancsom hogy hamar lerúghatám;

Még idővel degradáltak volna tán.



Tyhű, látjátok, ott az könnyen

Megesik,

Mert a katonai pálya

Fene sik;

Legkivált az olyfélének, mint magam,

Kinek kissé akaratos feje van.



Útmutatást nekem ne is

Adjatok,

Szent Dávid hárfájára sem

Hallgatok!

Orrnál fogva senki engem nem cibál, -

Azt cselekszem, ami tetszik... Tudja Pál,

Mit kaszál.



...Eh, de én itt egyre-másra,

Mint malom,

Csak darálok, csak darálok,

S szomjazom.

Adjatok bort! a malom jól nem megyen:

Hogyha nincs nedv, ami hajtsa, bőviben.



Hadd igyam hát! hogy forogjon

Kerekem -

Meg sem állok, csak a kancsó-

Feneken.

Bárha mindjárt - amint Falstaff szólana -

Bárha, mondom, egy mérföldig tartana.



Hol is hagytam?... tudja gólya...

Úgy igaz!

A malom volt az utósó...

Vagy nem az?

Mit is mondtam a malomról... én bizon

Hogyha présbe csavarítnak sem tudom.



Annyi szent: a szemem héja

Oly nehez,

Mint malomkő... tán az álom

Környekez.

Elég is ma a tivornya, ágyba hát!

Álmadozzuk folytatását... jó 'jszakát!



Debrecen, 1844. január- február

Kiss Szilvia

Kiss Szilvia, a Hevesi Sándor Színház tagja kedvenc Petőfi-verse

DICSŐSÉGES NAGYURAK...



Dicsőséges nagyurak, hát

Hogy vagytok?

Viszket-e ugy egy kicsit a

Nyakatok?

Uj divatu nyakravaló

Készül most

Számotokra... nem cifra, de

Jó szoros.



Tudjátok-e, mennyit kértünk

Titeket,

Hogy irántunk emberiek

Legyetek,

Vegyetek be az emberek

Sorába...

Rimánkodott a szegény nép,

S hiába.



Állatoknak tartottátok

A népet;

Hát ha most mint állat fizet

Tinéktek?

Ha megrohan, mint vadállat

Bennetek,

S körmét, fogát véretekkel

Festi meg?



Ki a síkra a kunyhókból

Miljomok!

Kaszát, ásót, vasvillákat

Fogjatok!

Az alkalom maga magát

Kinálja,

Ütött a nagy bosszuállás

Órája!



Ezer évig híztak rajtunk

Az urak,

Most rajtok a mi kutyáink

Hízzanak!

Vasvillára velök, aztán

Szemétre,

Ott egyék a kutyák őket

Ebédre!...



Hanem még se!... atyafiak,

Megálljunk!

Legyünk jobbak, nemesebbek

Őnáluk;

Isten után legszentebb a

Nép neve:

Feleljünk meg becsülettel

Nékie.



Legyünk nagyok, amint illik

Mihozzánk,

Hogy az isten gyönyörködve

Nézzen ránk,

S örömében mindenható

Kezével

Fejeinkre örök áldást

Tetézzen.



Felejtsük az ezer éves

Kínokat,

Ha az úr most testvérének

Befogad;

Ha elveti kevélységét,

Címerit,

S teljes egyenlőségünk el-

Ismeri.



Nemes urak, ha akartok

Jőjetek,

Itt a kezünk, nyujtsátok ki

Kezetek.

Legyünk szemei mindnyájan

Egy láncnak,

Szüksége van mindnyájunkr' a

Hazának.



Nem érünk rá várakozni,

Szaporán,

Ma jókor van, holnap késő

Lesz talán.

Ha bennünket még mostan is

Megvettek,

Az uristen kegyelmezzen

Tinektek!



Pest, 1848. március 11. előtt

Kovács Virág

Kovács Virág színművész kedvenc Petőfi-verse:

SZÖRNYŰ IDŐ...



Szörnyű idő, szörnyű idő!

S a szörnyüség mindegyre nő.

Talán az ég

Megesküvék,

Hogy a magyart kiirtja.

Minden tagunkból vérezünk,

Hogy is ne? villog ellenünk

A fél világnak kardja.



És ott elől a háború

Csak a kisebb baj; szomorúbb,

Mi hátul áll,

A döghalál.

Be kijutott a részed

Isten csapásiból, o hon,

Folyvást arat határidon

Két kézzel az enyészet.



Egy szálig elveszünk-e mi?

Vagy fog maradni valaki,

Leírni e

Vad fekete

Időket a világnak?

S ha lesz ember, ki megmarad,

El tudja e gyászdolgokat

Beszélni, mint valának?



S ha elbeszéli úgy, amint

Megértük ezeket mi mind:

Akad-e majd,

Ki ennyi bajt

Higgyen, hogy ez történet?

És e beszédet nem veszi

Egy őrült, rémülésteli,

Zavart ész meséjének?



Mezőberény, 1849. július 6 - 17.

Várjuk olvasóink csatlakozását a [email protected] vagy a [email protected] e-mailcímen.