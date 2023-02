Játék és néptánc

Szombaton 10 órakor kezdődik Becsvölgyén a faluházban a Zala Megyei Népi Gyermekjáték és Néptáncfesztivál, ahol ifj. Horváth Károly és a Völgyi Banda fogadja a közönséget. A programban kilenc csoport mintegy 170 nép­táncosa lép fel. A műsorok közben játszósarok és kézműves-foglalkozás várja az ér­deklődőket, természetesen far­sangi álarcok is készülnek.

Farsangi forgatag

Pénteken 13 órától a farsang jegyében rendez programot a Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac. Mihály Péter színművész házigazdaként gyermekműsorral szórakoztatja a kicsiket, míg a farsangi hagyományokról Kiss Nóra néprajzos-muzeológus tart előadást, majd farsangi maszk- és dekorációkészítő kéz­műves versenyt hirdetnek. A Mini Wolf Együttes kölyökpartival készül, az „Életet az Éveknek” Szövetség zalaegerszegi klubjai pedig fánkkal kedveskednek. Az ötletes jelmezben érkezőket díjazzák.

Nyugdíjasok napja

Szombaton délután fél ket­tőtől Nyugdíjasok napját rendez a pókaszepetki önkormányzat. A faluház dísztermében a Szentgrót Táncegyüttes, az Őszirózsa Dal- és Színjátszókör és a Silva Rerum egyházi énekkar lép fel, tangóharmonikán játszik Bedő Jenő. A megjelenteket Tóth András polgármester köszönti.

Termelői piac

Szombaton termelői piac lesz Nován, a Zénó Presszónál 13-tól 16 óráig. Az érdeklődők húskészítmények, sajtok, lekvárok, szörpök, savanyúságok, ivólevek, immunerősítők, méz, ecetek közt is válogathatnak.

Egyházközségi jótékonysági est

Zalaháshágyon, a művelődési házban szombaton 19 órától tartják a helyi egyházközség jótékonysági estjét, amely keretében helyi szereplők adnak műsort.

Élménybeszámoló az El Caminóról

Tófejen, a közösségi házban vasárnap 15 órától El Camino – Szent Jakab útján címmel Szijártó Zsófia tart előadást tavaly szeptemberi útjáról.

Színházi előadás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken 19 órától a Játékszín társulata Szente Vajk Legénybúcsú című kétrészes vígjátékát mutatja be.

Határ menti bakancsos túra

Hosszúfaluból, a muravidéki település faluotthonától indul szombaton 9 órakor az a 11 kilométeres bakancsos túra, amely során a szlovén-magyar határvonal menti térséget járják be a résztvevők.

Gasztrokulturális fesztivál

Lendván, a Galéria és Múzeumban No Border Wine elnevezéssel szombaton egynapos gasztrokulturális fesztivált tartanak. A program keretében 14.45-től a Call It Ambar című filmet mutatják be, majd 16 órától borkóstolóval folytatódik a rendezvény. Lesz művészeti kiállítás is, Gregor Vrhunc alkotásaiból. A zenei aláfestésről D.J. Monday gondoskodik.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Mama Africában Valentin-partit tartanak. A sztárvendég az egykori Fiesta énekese, Csordás Tibor, a rezidens lemezlovas Andy Sole lesz. Az Angels Clubban ugyancsak szombaton Steve Judge, Goldsound és Silverman keveri a zenét. Söjtörön, a Dance Clubban szombaton este a Delta bulizenekar tartja Valentin-napi partiját, amelynek sztárfellépője az MC Hawer és Tekknő formáció lesz.