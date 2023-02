A tárlat február 13-tól lesz látható a könyvtárban. A kiállítást eredetileg már 2021-ben szerették volna megrendezni, ezért közzé is tettek egy felhívást fotók gyűjtésére, ám a pandémia miatt akkor csak virtuális térben mutathatták be a helyben élő vagy helyi kötődésű lakosok által beküldött fényképeket. A kiállítás még szervezés alatt áll, így továbbra is van lehetőség csatlakozni hozzá, azaz még mindig vár esküvői fotókat az intézmény.