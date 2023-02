Az igényesen szerkesztett, leírásokban gazdag összeállítás a nagy múltú falu természeti, gazdasági és kulturális értékeit tárja az érdeklődők elé. Megjelenik benne fejezetekre bontva az épített, illetve természeti környezet, agrár- és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, továbbá a helyi sportélet, az életmód, a turizmus, vendéglátás, gasztronómiai, ipari és műszaki fejlesztések is, minden terület fotókkal illusztrálva.

A rendezvényen Varga Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a kiadvány a helyi értékek olyan nyomtatott formában való megjelenítése, mely a sokat megélt falu lakóinak életét, munkásságát gyűjti egybe. Az értéktár bizottság 2015-ben alakult meg a településen, a tagok munkáját dicséri az összeállítás, melynek tartalma egyben alapja annak, ami majd a Gózon Imre Interaktív Helytörténeti Gyűjteményben lesz látható. További cél, hogy kutatható fénykép- és kordokumentum gyűjteményt is kialakítsanak.

a hajdani Császár-kúria előtt b-j Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet zalai szervezetének igazgatója, Varga Zsuzsanna, Vigh László, Varju András, Pácsonyi Imre. Az épületben kap majd helyet az interaktív helytörténeti gyűjtemény

Fotós: Korosa Titanilla

Méltatta a kiadvány Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos és arra biztatta a települések vezetőit, az ott élőket, hogy a helyben megtalálható értékeket igyekezzenek megtartani az utókornak.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke szintén gratulált a helyi értékek ilyen formában való egybegyűjtéséhez. Mindezek szellemi hátteréről szólva úgy fogalmazott, hogy egy összetartozó közösség őrzi azokat momentumokat, tárgyi, szellemi, vallási és egyéb értékeket, melyek meghatározzák azonosságát. Fontos, hogy a helyi jellegzetességeket csokorba kössék. Ez a kiadvány jól és praktikusan fogja egy csokorba a múltunkhoz, azonosságtudatunkhoz kötődő szálakat. Mint mondta: bízik benne, hogy a szentgyörgyvölgyiek látják, érzik ezeket a kötelékeket és a későbbiekben gyarapítják is a gyűjteményt.

Varju András a Göcseji Múzeum falumúzeumi osztályvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiadvány olvasója igazi szentgyörgyvölgyi időutazáson vehet részt. Megmutatja továbbá azt is, hogy milyen karizmatikus egyéniségek éltek itt és élnek ma is. Sok ősi magyar családi név is szerepel a kiadványban, ezek jelentős része a ma is a faluban él, ami nagy életigenlést, családi összetartozást jelez.