A második világháború után a megszálló szovjet csapatok a történelmi Magyarország területéről közel egymillió embert hurcoltak el malenkij robotra vagy politikai okokból. Nemcsak a polgári, civil lakosságot vitték kényszermunkára, hanem számos egyházi személyt is, lelkipásztorok tucatjait, akik fogságukban is a Gondviselésbe vetett reménnyel tettek tanúságot hitük mellett. A Mindszentyneumban csütörtökön este dr. Kovács Emőke történész a Gulagra hurcolt magyar papok sorsáról tartott előadást. Nemcsak a rabságban töltött éveikről, hanem a hazatérésük utáni időszakról, bemutatva a beilleszkedésük nehézségeit is, hiszen itthon a kádári szocializmusban a belügyi szervek árgus szemekkel figyelték a szovjet kényszermunkatáborokból hazakerült foglyokat.