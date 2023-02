A tófeji disznótoros évek óta a közép-zalai település egyik legfontosabb rendezvénye. Horváth Zoltán polgármester szerint többek közt azért mutatkozik iránta nagyfokú érdeklődés, mert már faluhelyen is egyre kevesebb a családi gazdálkodó, így disznót sem igazán tartanak az emberek.

- Gyakran halljuk a rendezvényre kilátogatóktól, hogy régi kedves, sokszor gyermekkori élményeiket elevenítik fel – folytatta a polgármester. – A disznóvágások ugyanis egykor népünnepélyt jelentettek egy-egy család életében, hiszen azáltal biztosították az élelem egy részét. Ezt a népünnepély jelleget továbbra is megőriztük, annyi változással, hogy a mostani rendezvény pedig már egy falu közösségét szolgálja.

Horváth Zoltán azt is elmondta: a disznóvágás azért a téli időszakban volt szokás, mert annak idején még nem volt hűtőszekrény, fagyasztóláda, ezért a húsok eltarthatóságát ilyenkor tudták biztosítani. Amit pedig hosszabb távra akartak eltenni, azt lesütötték, és zsírba ágyazva, vindőkbe tették. A tófeji disznóvágáson ezúttal is Németh János böllér irányította a munkákat, az ő utasításai alapján történt a feldolgozás. Gyorsan haladtak, a leölt állat hét órára érkezett meg a településre, s egy óra múlva már üresen állt a rendfa.

A sok szorgos kéznek köszönhetően gyorsan haladtak a munkával. A képen Kiss Balázs (balról), Horváth Zoltán és Boha László Fotó: Gyuricza Ferenc

- Nemcsak azért megy ilyen gyorsan a munka, mert sokan vagyunk, hanem azért is, mert az egykori disznóvágáshoz képest sokkal egyszerűbb is a folyamat – magyarázta. – Ma már nagyon sok eszköz gépesített, jóval könnyebb dolga van a böllérnek. Régen két napos munka volt a disznóvágás, a zsír kisütése általában másnapra maradt, most attól függően, hogy mit szeretne a megrendelő, néhány óra alatt végzünk mindennel.

Németh János azt is elmondta: mindig a gazda határozza meg, hogy mi legyen a feldolgozás során a fő szempont. Egykor az volt a fontos, hogy sok hús és zsír legyen, most már mások a prioritások.

- A húst meg tudják venni az emberek az üzletekben, így ma már sokkal több helyen kéri azt a gazda, hogy inkább töltelékáruból legyen több – sorolta tovább. – A hurkából, kolbászból, disznósajtból, de akár kenőmájasból is, hiszen abból is egyre több helyen kérnek. A házi disznóvágások során készült töltelékárut ugyanis a gazda igényei szerint tudjuk fűszerezni, s azok általában ízletesebbek is, mint amit az üzletekben vásárolhatunk.