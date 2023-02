Portálunk arra kéri az olvasókat, hogy küldjék el kedvenc Petőfi-versüket, hogy a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasóközönsége minél több költeményt idézhessen fel a közös irodalmi barangolás során.

Szerkesztőségünk ismert zalai embereket, a hírlaphoz kapcsolódó személyiségeket is játékba hív, így reméljük sok-sok kevésbé ismert verssel is találkozhatunk a következő hónapokban. Szerkesztőségünk tagjai is elárulják hamarosan, Petőfi mely sorai kísérik őket egy életen át.

A „Melyik az Ön kedvenc Petőfi-verse?” sorozatot Az év zalai embere jelöltjeivel kezdtük, a következő napokban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek kedves költeményeket olvashatnak a zaol.hu-n.

Bellus Attila

Bellus Attila kedvenc Petőfi-verse:

VILÁGOSSÁGOT!



Sötét a bánya,

De égnek benne mécsek.

Sötét az éj,

De égnek benne csillagok.

Sötét az ember kebele,

S nincs benne mécs, nincs benne csillag,

Csak egy kis hamvadó sugár sincs.

Nyomoru ész,

Ki fénynek hirdeted magad,

Vezess, ha fény vagy,

Vezess csak egy lépésnyire!

Nem kérlek én, hogy átvilágíts

A másvilágnak fátyolán,

A szemfedőn.

Nem kérdem én, hogy mi leszek?

Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok

S miért vagyok?...

Magáért születik az ember,

Mert már magában egy világ?

Vagy ő csak egy gyürűje

Az óriási láncnak,

Melynek neve emberiség?

Éljünk-e önnön öröminknek,

Vagy sírjunk a síró világgal? -

Hány volt, ki más szívéből

Kiszíta a vért

Saját javára,

És nem lett büntetése!

S hány volt, ki más javáért

A vért kiontá

Saját szivéből,

S nem lett jutalma!

De mindegy; aki áldozatnak

Od'adja életét,

Ezt nem dijért teszi,

De hogy használjon társinak.

S használ-e vagy sem?

A kérdések kérdése ez,

És nem a "lenni vagy nem lenni?"

Használ-e a világnak, aki érte

Föláldozá magát?

Eljő-e a kor,

Melyet gátolnak a roszak

S amelyre a jók törekednek,

Az általános boldogság kora?

S tulajdonképen

Mi a boldogság?

Hisz minden ember ezt másban leli;

Vagy senki sem találta még meg?

Talán amit

Mi boldogságnak nevezünk,

A miljom érdek,

Ez mind egyes sugára csak

Egy új napnak, mely még a láthatáron

Túl van, de egykor feljövend.

Bár volna így!

Bár volna célja a világnak,

Bár emelkednék a világ

Folyvást, folyvást e cél felé,

Amíg elébb-utóbb elérné!

De hátha ugy vagyunk,

Mint a fa, mely virágzik

És elvirít,

Mint a hullám, amely dagad

Aztán lesímul,

Mint a kő, melyet fölhajítának,

Aztán lehull,

Mint a vándor, ki hegyre mászik,

S ha a tetőt elérte,

Ismét leballag,

S ez így tart mindörökké:

Föl és alá, föl és alá...

Irtóztató, irtóztató!

Kit még meg nem szállott e gondolat,

Nem fázott az soha,

Nem tudja még: mi a hideg?

E gondolathoz képest

Meleg napsúgár a kigyó,

Mely keblünkön jégcsap gyanánt

Vérfagylalón végigcsuszik,

Aztán nyakunkra tekerőzik,

S torkunkba fojtja a lélekzetet - - -



Pest, 1847. március

D. Varga Ádám

D. Varga Ádám színművész kedvenc Petőfi alkotása a János vitéz

(az első ének első 8 versszaka)

1

Tüzesen süt le a nyári nap sugára

Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,

A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szivében,

Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.

Faluvégen nyája mig szerte legelész,

Ő addig subáján a fűben heverész.

Tenger virág nyílik tarkán körülötte,

De ő a virágra szemét nem vetette;

Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak,

Bámuló szemei odatapadtanak.

De nem ám a patak csillámló habjára,

Hanem a patakban egy szőke kislyányra,

A szőke kislyánynak karcsu termetére,

Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.

Kisleány szoknyája térdig föl van hajtva,

Mivelhogy ruhákat mos a fris patakba';

Kilátszik a vízből két szép térdecskéje

Kukoricza Jancsi gyönyörűségére.

Mert a pázsit fölött heverésző juhász

Kukoricza Jancsi, ki is lehetne más?

Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza,

Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.

"Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!"

Kukoricza Jancsi így szólott hozzája:

"Pillants ide, hiszen ezen a világon

Csak te vagy énnekem minden mulatságom.

Vesd reám sugarát kökényszemeidnek,

Gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg;

Gyere ki a partra csak egy pillanatra,

Rácsókolom lelkem piros ajakadra!"

Dura Veronika

Dura Veronika színművész kedvenc Petőfi-verse:

SZÜLŐFÖLDEMEN



Itt születtem én ezen a tájon,

Az alföldi szép nagy rónaságon,

Ez a város születésem helye,

Mintha dajkám dalával vón tele,

Most is hallom e dalt, elhangzott bár:

"Cserebogár, sárga cserebogár!"



Ugy mentem el innen, mint kis gyermek,

És mint meglett ember, úgy jöttem meg.

Hej azóta húsz esztendő telt el

Megrakodva búval és örömmel...

Húsz esztendő... az idő hogy lejár!

"Cserebogár, sárga cserebogár!"



Hol vagytok, ti régi játszótársak?

Közületek csak egyet is lássak!

Foglaljatok helyet itt mellettem,

Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,

Hogy vállamon huszonöt év van már...

"Cserebogár, sárga cserebogár!"



Mint nyugtalan madár az ágakon,

Helyrül-helyre röpköd gondolatom.

Szedegeti a sok szép emléket,

Mint a méh a virágról a mézet;

Minden régi kedves helyet bejár...

"Cserebogár, sárga cserebogár!"



Gyermek vagyok, gyermek lettem újra,

Lovagolok fűzfasípot fújva,

Lovagolok szilaj nádparipán,

Vályuhoz mék, lovam inni kiván,

Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár...

"Cserebogár, sárga cserebogár!"



Megkondúl az esteli harangszó,

Kifáradt már a lovas és a ló,

Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,

Az altató nóta hangzik ajkán,

Hallgatom s félálomban vagyok már...

"Cserebogár, sárga cserebogár!"... - -



Félegyháza, 1848. június 6 - 8.

