Ezekben az időszakokban általában a horrorok mennek jól, de idén úgy gondolták, befér egy B kategóriás akciófilm is Gerard Butlerrel. A gép cím eleve egy szimpla zsánermozit sejtet, és az alkotók nem is árultak zsákbamacskát. Hogy ez mégis mitől érdekes? Attól, hogy az összkép működik.

Brodie Torrance (Gerard Butler) pilótaként dolgozik és szilveszterkor is van egy járata, melyen történetesen utazik egy fegyenc. Az út nem megy simán, hőseink viharba keverednek, aminek okán kényszerleszállást kell végrehajtaniuk egy szigeten, amit fegyveres szeparatisták uralnak. A kapitány igyekszik ura maradni a helyzetnek, ám az életben maradáshoz szövetségesekre van szükség.

Kár kertelni, első blikkre semmi érdekességet nem kínált a film. Maximum az lepett meg, hogy nem egyből streamingen vagy lemezen találkozhattunk vele, hanem a mozikban. Más kérdés, hogy Jean-Francois Richet rendező bizonyított már korábban a két remek Halálos közellenséggel, illetve a Mel Gibson nevével fémjelzett Az utolsó emberig is egy korrekt stílusgyakorlat lett. Mégsem számítottam túl sok jóra, ráadásul Butler neve sem jelent garanciát a sikerre. A már említett cím és szinopszis is mutatja, hogy a stáb az egyszerűségre törekedett és ez a kivitelezésen is látszik. Kevés pénzből viszonylag limitált eszköztárral dolgoztak, amiből kisülhetett volna egy szörnyen gagyi végeredmény is, ám közel sem így lett, sőt a lehető legtöbbet hozták ki az alapanyagból.

A bő 100 perces játékidő első harmada a légi­katasztrófás mozikat idézi, s noha tudjuk, mi fog történni, így is sikerült izgalmassá tenni a szegmenst. A rázós földet érést követően jön a szörnyű felismerés, hogy az élet-halál harc még közel sem ért véget, csak a fenyegetés vált arculatot. Külön tetszett, hogy ezen a ponton sem váltunk eszetlen zúzdába, sokkal inkább egy túszdráma bontakozik ki, amelyben Brodie és friss bajtársa csendben igyekszik előrébb nyomulni. Fegyverropogás helyett a közelharc dominál, melyet egy szuperül koreografált vágatlan jelenettel koronáznak meg. A végjátékban jön, aminek jönnie kell, a rögtönzött reptéren kialakuló tűzpárbaj viszont kellően intenzív, főleg a mesterlövész beszállásával. Itt azért már megbicsaklik a logika, és a fizika törvényei is máshogy működnek, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha például egy félig roncs géppel fél perc alatt 80 kilométert megteszünk. Mentségére legyen mondva, ez már sokat nem nyomott a latba, nem lógott ki túlzottan az addig látottakból, mert a film elérte, hogy a néző jól szórakozzon.

A gép a legnagyobb meglepetésre nem lett pocsék alkotás. Minden elemét láttuk már korábban, sablonkarakterekkel, kiszámítható cselekménnyel operál és a 90-es évek akciómozijait idézi, így mondhatni semmi sem indokolta, hogy fogyasztható legyen, mégis az. Képes a javára fordítani a bevett sémákat, remek tempót diktál kvázi üresjárat nélkül, pont annyira véres, amennyire kell és megvan benne az a fajta szikárság, ami kiemeli jellegtelen társai közül. Nincs szó műfajreformról vagy bármi autentikusságról, de A gép tudja, mit vállal, és esze ágában sincs többnek mutatni magát. Egy régi vágású, egyszerű, de pont emiatt működőképes zsánerfilm, és ezek bizony olykor nagyon jól tudnak esni.