A nagyböjt előtti utolsó hétvégén egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a fürdőváros vásárterén, ahol a piac közössége vidám mulatságot szervezett – temetve a telet s köszöntve a kikeletet.

A programnak még Európa-hírű sztárvendége is volt: a Karel Gott Cover Band épp Hévízen pihenő frontembere, Milan Fiala egy üveg pálinkáért vállalta a fellépést, megalapozva a nap hangulatát.

Süténé Tüttő Beáta (balról) a fánkkészítés titkai iránt is érdeklődött

Fotós: Péter B. Árpád

Az először megrendezett Asszonyfarsang rögvest világhírű lett a Milan Fialát kísérő európai és ázsiai youtubbereknek köszönhetően, akik élőben közvetítettek a fürdővárosi mulatságról több százezres nézőközönségüknek.

A látogatókat fánkkóstolás is várta a termelői piacon

Fotós: Péter B. Árpád

A helyszínen mulatók, s két kontinens online nézői láthatták a cseh sztár örömzenéje mellett azt is, ahogyan a Zalaapáti Harmonika Zenekar taktusaira táncra kelt szinte az egész piac, s tanúi lehettek a fánk- és jelmezversenynek is. Aki ott volt, sokféle tavaszváró édességet kóstolhatott, és jutott bőven pálinkából is mindenkinek. A nők ezúttal díjmentesen ehettek-ihattak, de mellettük azon férfiaknak is járt e kegy, akik babos fejkendőt, vagy éppen farsangi jelmezt viseltek.

Zalaapáti Harmonika Zenekar örökzöldekkel fokozta a hangulatot

Fotós: Péter B. Árpád

Benkő Lajos piacgazda azt mondta, takarékossági okokból most nem disznótort, hanem farsangi mulatságot rendeztek a termelők, árusok összefogásával, de ha szebb idők jönnek, mindkét programnak folytatása következik.

Cseh sztárvendég is szórakoztatta a publikumot. Milan Fiala (balról) és Benkő Lajos a Karel Gott Cover Band frontemberének fellépése után

Fotós: Péter B. Árpád

Süténé Tüttő Beáta önkormányzati képviselő pedig úgy fogalmazott: öröm, hogy civilek is csatlakoznak a programok szervezéséhez, az Asszonyfarsang pedig remek lehetőség az ittlakóknak s idelátogatóknak a kikapcsolódásra. Ráadásul a szervezők olyan hagyományt elevenítettek fel, amely a 15. századig visszavezethető,mindez pedig mosolyt csalt a látogatók arcára, ami manapság nagy kincs.