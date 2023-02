Lapunk érdeklődésére a szervezők elmondták, a Szombathelyi Képtár évtizedekig szervezett csoportos szezonális kiállításokat Tavaszi Tárlat, illetve Karácsonyi Tárlat címmel, amelyek szombathelyi, Vas vármegyei és nyugat-dunántúli művészeknek kínáltak bemutatkozási lehetőséget. A legutolsó hasonló csoportos válogatás 2013 novemberében nyílt az intézményben.

Meggyőződésük, hogy fontos a helyben és a környéken alkotók munkásságának ismertetése egy olyan kulturális környezetben, amelynek súlypontjai a helyi színtéren kívül helyezkednek el. A Szombathelyi Képtárban való megjelenéssel a kortárs művészetről folyó diskurzusok részévé válhatnak. Az intézmény kapcsolati hálója és földrajzi fekvése a tágabb térségi orientáció és a közös munkálkodás lehetőségét is eredményezheti. Fontosnak tartják továbbá, hogy a már ismert, idősebb generáció tagjai mellett a fiatal képző- és iparművészek alkotásai is helyet kapjanak a Szombathelyi Képtár és a Savaria Múzeum impozáns tereiben. A felhívás szerint festmények, szobrok, térplasztikák, grafikák mellett elektrografikák, médiaművészeti munkák és design alkotások is megjelenhetnek a látogatók előtt. A kiállítás nyílt felhívására beérkező művekből várhatóan100-120 alkotást mutatnak be. A zsűrizést Készman József művészettörténész, a Ludwig Múzeum főosztályvezetője és Hegyeshalmi László képzőművész segíti.