28 perce
A zalai mozik hétfői műsora
Zalaegerszeg
Cinema City: 16.30, 18.30, 20.30 Kokainmedve (amerikai thriller); 20.00 Missing (amerikai dráma); 14.40, 17.10, 19.40 A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (amerikai akció-vígjáték); 15.20 Az almafa virága (magyar-vietnami romantikus film); 18.00, 20.15 Magic Mike utolsó tánca (amerikai vígjáték); 13.40 Asterix és Obelix – A középső birodalom (francia vígjáték); 17.45 A gép (amerikai-angol akció-kalandfilm); 13.00 Avatar 2. – A víz útja (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.10, 15.50 Csizmás kandúr – Az utolsó kívánság (amerikai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 17.15 Magic Mike utolsó tánca (amerikai vígjáték); 17.30, 20.00 A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (amerikai akció-vígjáték); 18.15, 20.30 Kokainmedve (amerikai thriller); 19.30 Tár (amerikai zenés film)